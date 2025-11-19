Bệnh viện thẩm mỹ quốc tế Asia SaiGon: chuẩn hóa từ trang thiết bị đến quy trình

Rõ ràng, trong bối cảnh ngành phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng phát triển mạnh tại Việt Nam, tiêu chí an toàn và chuyên môn hóa phải trở thành yếu tố then chốt để khách hàng lựa chọn cơ sở làm đẹp uy tín.

Có một nơi tiên phong khẳng định vị thế

Bệnh viện Thẩm mỹ và Nha khoa Quốc tế Asia SaiGon, tọa lạc tại trung tâm Quận 10 (cũ) - TP.HCM, là một trong những đơn vị tiên phong khẳng định vị thế thông qua đầu tư trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, và đặc biệt là quy trình vận hành bệnh viện đạt chuẩn y khoa quốc tế. Trang thiết bị tại đây được nhập khẩu đồng bộ từ châu Âu và Hàn Quốc, bao gồm hệ thống gây mê hồi sức, máy hút mỡ hiện đại, công nghệ nội soi hỗ trợ đường mổ nhỏ - giúp giảm thiểu xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục.

Một trong những điểm nổi bật tạo nên sự khác biệt tại Asia SaiGon là hệ thống phòng mổ áp lực dương - tiêu chuẩn an toàn cao cấp thường chỉ áp dụng tại các bệnh viện lớn. Phòng mổ áp lực dương giúp duy trì không khí sạch, ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập, đảm bảo môi trường vô khuẩn tuyệt đối trong suốt quá trình phẫu thuật.

Bên cạnh đó, đội ngũ bác sĩ dưới màu áo Asia SaiGon đều có chứng chỉ hành nghề hợp pháp, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, đặc biệt chuyên sâu trong lĩnh vực tạo hình - thẩm mỹ cơ thể. Sự phối hợp giữa các chuyên khoa gây mê hồi sức, phẫu thuật thẩm mỹ và điều dưỡng hậu phẫu được chuẩn hóa chặt chẽ theo quy trình kiểm soát rủi ro, đảm bảo khách hàng luôn được chăm sóc toàn diện.

Mỗi ca phẫu thuật là một quá trình nghiêm túc

Nhìn ở góc độ chuyên môn chăm sóc sức khỏe, đến thời điểm này có lẽ cũng chưa có nhiều bệnh viện lớn trên cả nước đầu tư được hệ thống phòng mổ áp lực dương. Trong khi đó, tiêu chuẩn an toàn cao cấp này là mơ ước đối với bất cứ ê kíp gây mê hồi sức phẫu thuật nào. Nói một cách dễ hình dung, đó là một loại phòng được thiết kế đặc biệt để duy trì áp suất không khí bên trong luôn cao hơn bên ngoài do vậy ngay cả khi mở cửa, không khí bẩn hoặc các chất gây ô nhiễm cũng không có cơ hội xâm nhập. Trong khi đó, công nghệ nội soi hiện đại ngày nay Asia SaiGon đầu tư không chỉ hỗ trợ đường mổ nhỏ mà còn được ví như "mắt thần" trong y tế, giúp bác sĩ có thể nhìn thấy những bất thường ở mức vi mô.

Riêng đối với máy hút mỡ hiện đại trong làm đẹp có nhiều ưu thế vượt trội nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng. Một trong những ưu thế đó là hạn chế xâm lấn nên thời gian thực hiện thao tác của bác sĩ cũng như quá trình hồi phục của khách hàng được rút ngắn đáng kể. Ngoài ra, khi sử dụng công nghệ này sóng siêu âm có thể nhắm chính xác mục tiêu đến chất béo, đồng thời bảo vệ hệ thống mạch máu, dây thần cũng như các mô liên kết. Công nghệ mới cũng tạo ra hiệu ứng phá vỡ nhóm tế bào mỡ phức tạp khó tan, xử lý tình trạng da kém mịn màng…

Trao đổi với chúng tôi, giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ và Nha khoa Quốc tế Asia SaiGon bà Nguyễn Thị Kim Tuyết chia sẻ: "Chúng tôi không chạy theo số lượng mà đặt trọng tâm vào chất lượng và an toàn. Mỗi ca phẫu thuật là một quá trình nghiêm túc, từ khâu tư vấn, xét nghiệm tiền mê, đến chăm sóc hậu phẫu đều được xây dựng theo mô hình bệnh viện chuyên sâu và khép kín. Đây chính là cách Asia gìn giữ uy tín và niềm tin của hàng ngàn khách hàng trong suốt thời gian qua."

Phẫu thuật thẩm mỹ: một nghề cần thiết và nhân văn

"Bạn thích sở hữu vòng một như thế nào (vừa đủ, to tròn, hay phải quyến rũ nhiều chút...)?

"Không phải filler, botox mà đây mới là phương pháp làm đẹp an toàn, tự nhiên, hiệu quả ổn định mà không cần phẫu thuật đang được nhiều khách hàng yêu thích. Ghép mỡ tự thân - giải pháp làm đẹp trẻ hóa khuôn mặt chỉ sau một lần thực hiện hiệu quả luôn làm hài lòng tất cả khách hàng bởi sự tương thích với cơ thể cao"…

Trên thực tế, khi có đủ thông tin và hiểu đúng về ngành thẩm mỹ, bất cứ ai có nhu cầu làm đẹp cũng biết rằng đó là những thông tin cần thiết và có lẽ sẽ không từ bỏ mong muốn. Dĩ nhiên, máy móc công nghệ có tốt đến đâu cũng chỉ phát huy hiệu quả dưới bàn tay tài hoa của người bác sĩ lành nghề.

Điều may mắn là Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM (HSAPS) đã ra đời rất sớm và cuối năm nay cũng sẽ kỷ niệm 18 năm thành lập với một lực lượng hội viên chính thức ngày càng đông đảo và tài năng. Bên cạnh đó, Hội nghị khoa học quốc tế thường niên do HSAPS đăng cai cũng quy tụ giới làm nghề hàng đầu thế giới đến chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ mới, mở ra cơ hội không giới hạn cho khách hàng làm đẹp.

Ở góc nhìn tổng thể, số lượng khách hàng làm đẹp đang có xu hướng tăng nhanh và số trường hợp tai biến thực tế đang ít dần là tín hiệu quá tốt. Bởi lẽ, đúng như người đứng đầu HSAPS đã từng khẳng định: "Ngành phẫu thuật thẩm mỹ là một ngành cần thiết, nhân bản, có đóng góp tích cực trong sự phát triển chung của xã hội."