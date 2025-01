Bệnh viện Triều An - Loan Trâm: Địa chỉ đáng tin cậy của người dân

Bệnh viện Triều An - Loan Trâm là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người dân ĐBSCL ẢNH: NAM LONG

Trang thiết bị y tế hiện đại

Bệnh viện Triều An - Loan Trâm quy mô 500 giường đạt chuẩn, gồm 15 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 6 phòng mổ hiện đại. Bệnh viện được đầu tư khu điều trị cao cấp, cùng trang thiết bị y tế, kỹ thuật và công nghệ hiện đại, như: chụp MRI 1,5 Tesla, chụp CT SCAN 160 lát cắt, hệ thống máy xét nghiệm tự động Cobas 8000, xét nghiệm sinh học phân tử Cobas Z480, X-quang kỹ thuật số, siêu âm 3D - 4D, nội soi không đau, phẫu thuật nội soi tai mũi họng; phẫu thuật trĩ, u trực tràng, phẫu thuật thay khớp, phẫu thuật nội soi ống cổ tay; phẫu thuật nội soi khớp gối; phẫu thuật thay khớp kỹ thuật sinh không đau, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng…

Trên cơ sở hợp tác chuyên môn chặt chẽ với Bệnh viện Triều An TP.HCM - nơi quy tụ nhiều giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa đầu ngành, Bệnh viện Triều An - Loan Trâm là nơi người dân Vĩnh Long cũng như khu vực ĐBSCL luôn được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao. Đồng thời, được thăm khám, tư vấn và điều trị trực tiếp bởi đội ngũ thầy thuốc chuyên môn cao. Đây cũng là địa chỉ khám sức khỏe nhanh chóng, đáng tin cậy của người dân, các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Hệ thống máy xét nghiệm tự động cobas 8000 ẢNH: NAM LONG



Chi phí khám chữa bệnh của bệnh viện phù hợp với mọi người dân. Bảng giá niêm yết công khai. Thời gian khám chữa bệnh từ 6 giờ đến 17 giờ tất cả 7 ngày trong tuần. Bên cạnh đó, bệnh viện tiếp nhận khám bảo hiểm y tế cho người dân trong và ngoài tỉnh (7 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ).

Máy chụp MRI 1,5 Tesla ẢNH: NAM LONG

Cứu sống bệnh nhân bị áp xe não

Vừa qua, Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Triều An - Loan Trâm tiếp nhận bệnh nhân T.C.L (45 tuổi, ngụ H.Cái Bè, Tiền Giang) nhập viện trong tình trạng tím tái, co giật toàn thân.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị tổn thương thần kinh trung ương nên chỉ định chụp MRI sọ não. Kết quả cho thấy, nhiều tổn thương đa ổ thùy trán, đỉnh trái dạng áp xe não do ký sinh trùng. Sau khi xác định chẩn đoán, các bác sĩ tiếp tục kiểm soát tình trạng co giật, an thần, dùng thuốc diệt ký sinh trùng đường tĩnh mạch kết hợp với đường uống. Qua 6 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

BS.CK1 Nguyễn Khắc Phúc thăm khám bệnh nhân T.C.L bị áp xe não ẢNH: NAM LONG

BS.CK1 Nguyễn Khắc Phúc, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Triều An - Loan Trâm cho biết, áp xe não là bệnh lý rất nguy hiểm, nguy cơ tử vong rất cao nếu không điều trị kịp thời. Các triệu chứng có thể bao gồm: đau đầu, sốt, co giật, đôi khi có dấu hiệu thần kinh khu trú nên dễ chẩn đoán nhầm với đột quỵ não ở người già.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên tẩy giun định kỳ. Đây là phương pháp phòng ngừa hiệu quả bệnh lý do ký sinh trùng gây ra. Ngoài ra, cần hạn chế thói quen ăn đồ tái, sống; nên ăn chín, uống sôi…