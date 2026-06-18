Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng: Làm chủ kỹ thuật cao, hướng đến bệnh viện thông minh

Thành lập từ ngày 1.3.2026 trên cơ sở chuyển tiếp từ Bệnh viện (BV) Đa khoa Trung ương Quảng Nam, BV Việt - Hàn Đà Nẵng hiện là BV hạng I trực thuộc Sở Y tế Đà Nẵng với quy mô 760 giường bệnh, gồm 20 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng, 3 khoa hỗ trợ và 7 phòng chức năng.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, BV xác định chất lượng chuyên môn là nền tảng, kỹ thuật cao là mũi nhọn, chuyển đổi số (CĐS) là động lực. Đến nay, BV được phê duyệt 12.981 danh mục kỹ thuật, trong đó hơn 7.000 danh mục được thực hiện ở hầu hết các chuyên khoa. Đây là cơ sở giúp người dân phía nam Đà Nẵng và các địa phương lân cận được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Trong lĩnh vực tim mạch can thiệp, BV đã triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại như siêu âm trong lòng mạch, can thiệp mạch não, mạch tạng, thay van động mạch chủ qua da, điều trị phình và hẹp động mạch chủ bụng, can thiệp động mạch cảnh, nút mạch hóa dầu điều trị ung thư, đốt điện sinh lý điều trị rối loạn nhịp tim. Nhiều ca bệnh phức tạp như tắc mạch mạn tính, tim bẩm sinh ở người lớn, chấn thương mạch máu nặng đã được điều trị thành công tại BV, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Các bác sĩ thực hiện ca thay van động mạch chủ qua da tại BV Việt - Hàn Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ở lĩnh vực ngoại khoa, đội ngũ y bác sĩ đã làm chủ các kỹ thuật như phẫu thuật tim hở, bắc cầu chủ - vành, sửa hoặc thay van tim, phẫu thuật phình động mạch chủ ngực - bụng, cắt gan nội soi, cắt khối tá tụy nội soi, phẫu thuật ung thư, tán sỏi qua da, tán sỏi niệu qua ống nội soi mềm. Các kỹ thuật thay khớp háng, thay khớp gối, nội soi khớp gối, phẫu thuật thần kinh - cột sống, u não, u tủy, bơm xi măng tạo hình đốt sống cũng được triển khai.

BV phát triển hồi sức tích cực với hạ thân nhiệt bảo vệ tế bào não, siêu lọc máu, đặt bóng đối xung động mạch chủ, ECMO. Trong nội soi tiêu hóa, kỹ thuật lấy sỏi đường mật qua nội soi mật tụy ngược dòng, cắt hớt niêm mạc dạ dày điều trị ung thư sớm mang lại hiệu quả tích cực.

Song song với việc nâng cao năng lực chuyên môn, BV Việt - Hàn Đà Nẵng đang đẩy mạnh CĐS toàn diện trong hoạt động khám chữa bệnh và quản lý BV. Từng bước số hóa hồ sơ, hướng đến bệnh án điện tử; ứng dụng phần mềm hỗ trợ chẩn đoán, cảnh báo tương tác thuốc, cảnh báo trùng lặp cận lâm sàng, gợi ý phác đồ điều trị, giúp bác sĩ ra quyết định nhanh, chính xác hơn. Công nghệ số trong chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, nội soi góp phần rút ngắn thời gian trả kết quả.

BS.CKII Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc BV Việt - Hàn Đà Nẵng, cho hay phát triển BV không chỉ dừng lại ở việc mở rộng quy mô hay đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại mà còn phải nâng cao chất lượng chuyên môn, năng lực quản trị và tinh thần phục vụ người bệnh. "CĐS là con đường tất yếu để BV bứt phá, hướng đến hệ thống y tế hiện đại, thông minh, công bằng và nhân văn. Mục tiêu cuối cùng là lấy người bệnh làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo trách nhiệm", ông Hùng nhấn mạnh.

Với nền tảng chuyên môn vững chắc, đội ngũ nhân lực chất lượng cao cùng chiến lược đầu tư đồng bộ về công nghệ và hạ tầng, BV Việt - Hàn Đà Nẵng đang tạo nền tảng bền vững, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân.