Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng hướng đến quy mô 600 giường vào năm 2030

Ngày 24.10, Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng kỷ niệm 50 năm thành lập, nhìn lại chặng đường phát triển từ cơ sở ban đầu với 20 giường bệnh đến quy mô 350 giường hiện nay.

Trên nền tảng đó, bệnh viện đặt mục tiêu nâng tổng quy mô lên 600 giường vào năm 2030, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng và định hướng phát triển thành cơ sở y học cổ truyền có chức năng vùng tại miền Trung - Tây nguyên.

Theo lãnh đạo bệnh viện, việc mở rộng quy mô sẽ đi cùng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển chuyên môn và nâng cao chất lượng điều trị. Năm 2026, thành phố bố trí khoảng 23 tỉ đồng để đầu tư trang thiết bị y tế, hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai bệnh án điện tử và bổ sung các thiết bị cần thiết phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Đại diện Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm 50 năm thành lập ẢNH: HOÀNG SƠN

Một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển là việc Bộ Y tế lựa chọn bệnh viện làm 1 trong 4 bệnh viện y học cổ truyền hạt nhân của cả nước theo quyết định vào ngày 17.4.2026. Đến ngày 8.6.2026, bệnh viện tiếp tục được xác định là bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh đảm nhận chức năng vùng. Những định hướng này tạo cơ sở để bệnh viện phát triển chuyên môn, tăng cường đào tạo, hỗ trợ tuyến dưới và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong khu vực.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị bệnh viện tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, đẩy mạnh đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật. Bệnh viện cần chú trọng nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và hướng đến chăm sóc người bệnh toàn diện.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cũng đề nghị bệnh viện bám sát định hướng quy hoạch, từng bước phát triển thành bệnh viện y học cổ truyền có chức năng vùng tại khu vực miền Trung - Tây nguyên; tăng cường ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu dược liệu và mở rộng hợp tác quốc tế...