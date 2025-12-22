Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc lan tỏa giá trị tích cực nhân văn vì sức khỏe cộng đồng





Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc được đầu tư khang trang, hiện đại

Chú trọng chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc xác định mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh thông qua đầu tư nhân lực, cơ sở vật chất và quy trình chuyên môn. Đội ngũ y bác sĩ thường xuyên được đào tạo, cập nhật kiến thức mới, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chuyên ngành.

Bệnh viện xây dựng môi trường điều trị thân thiện, tôn trọng người bệnh, xem giao tiếp - ứng xử là một phần trong chất lượng dịch vụ y tế. Điều này góp phần tạo dựng niềm tin của người dân khi đến khám và theo dõi sức khỏe định kỳ.

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân

Hướng tới mô hình chăm sóc toàn diện

Một trong những điểm nhấn của Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc là phát triển mô hình chăm sóc toàn diện, kết hợp hài hòa giữa trị liệu, phục hồi chức năng, theo dõi dinh dưỡng và hỗ trợ tinh thần. Mô hình này phù hợp với đặc thù điều trị của y học cổ truyền, đồng thời đáp ứng xu hướng chăm sóc sức khỏe bền vững hiện nay.

Các hoạt động giáo dục sức khỏe, hướng dẫn luyện tập, sinh hoạt câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ cờ tướng Nguyên Phúc, chương trình cắt tóc miễn phí, chương trình xem phim miễn phí… được duy trì thường xuyên, giúp người dân hiểu hơn về phòng bệnh và tự chăm sóc bản thân chủ động.

CLB Dưỡng sinh được tập luyện hàng tuần với sự hướng dẫn của giáo viên Yoga

Gắn kết cộng đồng bằng những hoạt động thiết thực

Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc triển khai các chương trình khám - tư vấn sức khỏe tại cộng đồng, đặc biệt tại vùng nông thôn và khu vực khó khăn của Nghệ An. Thông qua các hoạt động này, người dân có cơ hội tiếp cận thông tin y tế chính thống, được phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe và được định hướng chăm sóc phù hợp.

Bên cạnh đó, bệnh viện còn duy trì các hoạt động mang tính sẻ chia như hỗ trợ bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn, tổ chức chương trình động viên tinh thần, hoạt động thiện nguyện… Tất cả tạo nên hình ảnh một bệnh viện gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng.

Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc với các hoạt động thiện nguyện

Xây dựng văn hóa bệnh viện nhân ái

Văn hóa ứng xử được xem là nền tảng tạo nên bản sắc của Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc. Mỗi cán bộ, nhân viên được định hướng gìn giữ thái độ phục vụ tận tâm, tôn trọng, lắng nghe người bệnh. Không gian bệnh viện được duy trì xanh - sạch - yên tĩnh, góp phần hỗ trợ quá trình điều trị.

Nhờ đó, nhiều người dân đánh giá bệnh viện là địa chỉ tin cậy, không chỉ bởi chuyên môn mà còn vì sự chu đáo, thiện cảm trong từng khâu chăm sóc.

CBNV Bệnh viện luôn phục vụ khách hàng tận tâm

Hướng tới phát triển bền vững

Trong định hướng dài hạn, Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và chăm sóc sức khỏe. Bệnh viện đặt mục tiêu trở thành đơn vị YHCT tiêu biểu tại khu vực Bắc Trung Bộ, theo hướng hiện đại, chuẩn mực và phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Bằng sự tận tâm, trách nhiệm và triết lý nhân văn trong mọi hoạt động, Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong hệ thống y tế, đồng thời góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh - văn minh - bền vững.

Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc Địa chỉ: Đường 72m, phường Vinh Hưng, Nghệ An (P.Hưng Đông - TP.Vinh cũ )

Quy mô: 300 giường bệnh

Thế mạnh: Điều trị YHCT kết hợp YHHĐ; phục hồi chức năng công nghệ cao; Oxy cao áp.

Website: https://benhvienyhctnguyenphuc.vn/

Fanpage: Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc (https://www.facebook.com/benhvienyhctnguyenphuc)



