Benjamin Moore: Hãng sơn cao cấp từ Mỹ khai trương cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM

Benjamin Moore khai trương cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM

Ngày 21.10 vừa qua, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Sản phẩm Công nghiệp Quốc tế - IPS International Vietnam đã tổ chức khai trương cửa hàng sơn cao cấp Benjamin Moore đầu tiên tại TP.HCM.

Cửa hàng tọa lạc tại Showroom Benjamin Moore (số 07, đường số 10, khu đô thị Sala, P.An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM). Đây cũng là cửa hàng Benjamin Moore chuẩn quốc tế chính hãng đầu tiên tại khu vực TP.HCM, Việt Nam.

Tại đây, hơn 60 khách mời là các chủ hộ, các đơn vị thiết kế kiến trúc tham dự đã được giới thiệu về những công nghệ hiện đại trong quy trình sản xuất các dòng sơn của Benjamin Moore, bao gồm sơn nội thất, sơn ngoại thất và sơn lót như Aura, Ben, Regal, Ultraspec500 và Fresh Start.

Khách mời tham dự sự kiện khai trương cửa hàng Benjamin Moore TP.HCM

Cũng trong sự kiện khai trương này, International IPS cũng kết hợp tổ chức buổi trải nghiệm sản phẩm vô cùng thú vị sử dụng 5 màu chính trong bảng màu xu hướng 2024 - mang tên "Khám phá điều phi thường - Explore the Extraordinary" của Benjamin Moore. Bảng màu lấy cảm hứng từ những màu sắc thu thập qua những trải nghiệm du lịch, những khoảnh khắc vượt ra ngoài thói quen. Từ đó, Benjamin Moore muốn thể hiện sự sáng tạo trong không gian sống là vô tận - Home and Beyond.

Benjamin Moore đã giới thiệu Bộ sưu tập màu sơn năm 2024 cùng nhiều hoạt động thú vị như lắng nghe chia sẻ từ kiến trúc sư khách mời, trực tiếp thử sơn với bảng màu chủ xu hướng năm 2024

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Hân - CEO International IPS Vietnam chia sẻ: "International IPS đã được biết đến hơn 15 năm qua bởi những sản phẩm chất lượng cao trong thị trường xây dựng. Benjamin Moore là một trong những thương hiệu sơn cao cấp lâu đời, đề cao yếu tố chất lượng và sự hài lòng của khách hàng - rất phù hợp với bộ giá trị của International IPS chúng tôi. Chúng tôi tự hào là nhà phân phối của thương hiệu Benjamin Moore và vui mừng tổ chức buổi lễ khai trương cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM để phục vụ thị trường Việt Nam, kết hợp cùng lễ ra mắt là sự kiện trải nghiệm xu hướng màu sắc 2024 với nhiều hoạt động thú vị.

Ông Nguyễn Hữu Hân - CEO IPS International Vietnam chia sẻ tại sự kiện khai trương

Ngoài ra, ông cũng chia sẻ thêm: "Benjamin Moore sản xuất hoàn toàn 100% tại Mỹ cùng hàng loạt công nghệ độc quyền như Genex®, ColorLock® mang đến những sản phẩm với hiệu suất sử dụng vượt trội, rất được ưa chuộng tại Mỹ do tiết kiệm được khá nhiều chi phí nhân công. Ngoài là sơn trang trí thì Benjamin Moore cũng có các dòng sơn chức năng riêng như kháng trầy xước - phù hợp cho các trường học, bệnh viện; sơn kháng mốc dành cho phòng spa, phòng tắm; sơn không chứa VOC đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng".

Xem thêm thông tin chi tiết về sản phẩm tại đây. Benjamin Moore là một trong những tập đoàn sản xuất sơn hàng đầu thế giới, ra đời vào năm 1883 tại Mỹ. Trải qua 140 năm phát triển, thương hiệu này đã có hơn 8.000 cửa hàng, tại hơn 74 quốc gia trên toàn cầu. Benjamin Moore cung cấp 3 dòng sản phẩm sơn chính là: Sơn nội thất, sơn ngoại thất và sơn lót. Đây là lựa chọn số một của các nhà thiết kế nội thất tại Mỹ và khắp các thị trường quốc tế. Khách hàng lựa chọn sơn Benjamin Moore luôn yên tâm rằng họ sẽ được truyền cảm hứng từ kho tàng màu sắc phong phú và chất lượng thi công chuyên nghiệp. Với mong muốn mang lại những sản phẩm sơn nhập khẩu cao cấp, chất lượng hàng đầu cho khách hàng Việt Nam, cửa hàng Benjamin Moore TP.HCM thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Sản phẩm Công nghiệp Quốc tế - International IPS Vietnam tự hào là đối tác đồng hành chính của thương hiệu, mong muốn được đưa những giá trị tốt đẹp mà thương hiệu đã và đang gầy dựng đến với ngôi nhà của những gia đình Việt.