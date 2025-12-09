BenThanh Tourist 36 năm vững bước trưởng thành

Đại diện BenThanh Tourist đón nhận Giải thưởng Thương hiệu Vàng TP.HCM

Năm 2025, BenThanh Tourist liên tục được ghi nhận qua các bảng xếp hạng và giải thưởng uy tín. Công ty giữ vững Top 3 bảng "Top 10 công ty du lịch uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2025", đồng thời tăng 35 bậc trong danh sách "VNR500 - Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam", đánh dấu bước tiến liên tiếp trong năng lực phát triển. Năm 2025 cũng là lần thứ 20 công ty được vinh danh Top 10 công ty du lịch tốt nhất tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam - được ví như "Oscar" của ngành, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng. Cùng với đó là các danh hiệu "Top 10 doanh nghiệp du lịch tiêu biểu" của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, "Sản phẩm dịch vụ tiêu biểu TP.HCM" và "Thương hiệu vàng TP.HCM" do UBND TP.HCM trao tặng. Các giải thưởng không chỉ khẳng định uy tín thương hiệu mà còn phản ánh nội lực mạnh mẽ của doanh nghiệp, duy trì niềm tin từ khách hàng và đối tác.

Đoàn khách của BenThanh Tourist trong hành trình Tour of the year - Bắc Âu

Kiên định theo đuổi mục tiêu xây dựng thương hiệu du lịch uy tín hàng đầu, công ty liên tục đổi mới sản phẩm dựa trên sự lắng nghe nhu cầu thực tế của du khách. Hằng năm, BenThanh Tourist thực hiện nhiều cuộc khảo sát để phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, mang dấu ấn riêng và gần gũi với thị hiếu khách Việt. Tiêu biểu là dòng sản phẩm cao cấp "Tour of the year", được xây dựng từ kết quả khảo sát hơn 30.000 lượt khách mỗi năm về điểm đến được mong chờ nhất. Chuỗi hành trình "Tour of the year 2024 - Bắc Âu", "Tour of the year 2025 - Nam Âu" và "Tour of the year 2026 - New Zealand" tạo tiếng vang mạnh mẽ trên thị trường.

Ở mảng nội địa, các sản phẩm trải nghiệm độc đáo như "Đạp xe đạp Ngày bình yên trên vùng Đất Thép" hay "Cột mốc biên giới tây nam Tổ quốc - Tự hào một dải biên cương" được đánh giá cao bởi thông điệp truyền cảm hứng và khơi dậy ý thức tự hào dân tộc.

Đoàn 300 khách của BenThanh Tourist tại Malaysia

Mảng du lịch MICE tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. BenThanh Tourist thể hiện năng lực điều hành xuất sắc qua các đoàn từ 1.000 đến 9.000 khách, với nhiều chương trình tổ chức đồng thời tại 10 tỉnh, thành.

Ở thị trường quốc tế, các đoàn MICE đến Đông Nam Á, Đông Bắc Á, châu Âu, Úc hay Nam Phi có quy mô 300 - 600 khách cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ nhờ trải nghiệm phong phú và tổ chức chuyên nghiệp. Công ty chinh phục khách hàng bằng khả năng thiết kế giải pháp sáng tạo, điều hành linh hoạt và kiểm soát chi phí hiệu quả - giúp tối ưu ngân sách mà vẫn đảm bảo thành công sự kiện. BenThanh Tourist cũng tiên phong phát triển các mô hình MICE mới như du lịch kết hợp đào tạo, giao lưu văn hóa nghệ thuật hay hoạt động thiện nguyện - trồng cây xanh, đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường MICE Việt Nam và quốc tế.

Du khách tham gia các hoạt động team building sôi nổi do doanh nghiệp tổ chức

Với những dấu mốc quan trọng đã đạt được, BenThanh Tourist một lần nữa mạnh mẽ khẳng định vị thế thương hiệu lữ hành hàng đầu trên thị trường. Trên nền tảng hơn ba thập niên hoạt động và phát triển, tinh thần đổi mới và tiên phong sẽ tiếp tục là động lực để doanh nghiệp bước vào giai đoạn mới, nơi mỗi sản phẩm đều hướng đến giá trị cao nhất cho du khách và góp phần nâng tầm du lịch Việt Nam hiện đại, bền vững và giàu bản sắc.

Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập, BenThanh Tourist triển khai chương trình "Đại tiệc sinh nhật - Săn ngàn ưu đãi", áp dụng trên toàn hệ thống với nhiều ưu đãi và quà tặng cho khách hàng. Tại TP.HCM, khách hàng có cơ hội săn tour giảm đến 5 triệu đồng và nhận quà tặng du lịch tiện ích. Các chi nhánh tại Hà Nội, miền Trung và Tây Nam bộ cũng đồng loạt triển khai chương trình khuyến mãi phù hợp từng thị trường. Hoạt động là lời tri ân gửi đến khách hàng đã đồng hành cùng doanh nghiệp, khẳng định cam kết mang lại trải nghiệm chất lượng và giá trị gia tăng. Chương trình có hiệu lực hết ngày 12.12.2025, số lượng khuyến mãi có hạn. Liên hệ tổng đài: 19006668, Hotline: 0832666000 hoặc truy cập website: www.benthanhtourist.com để biết thêm chi tiết.