Bentley tại Việt Nam đổi chủ, chính sách bảo hành bảo dưỡng có thay đổi?

Sau một thời gian khá yên ắng, thương hiệu ô tô siêu sang Bentley tại Việt Nam vừa có sự thay đổi đáng chú ý. Theo đó, Tập đoàn Pon Phú Thái Mobility (PPTMG) vừa thông báo chính thức tiếp quản đại lý được ủy quyền của Bentley Motors tại Việt Nam. Công ty TNHH CT-Wearnes Việt Nam - pháp nhân từng vận hành hoạt động của Bentley tại Việt Nam - được đổi tên thành Công ty TNHH Pon Phú Thái Luxury Cars.

Pháp nhân mới tiếp nhận toàn bộ quyền hạn và nghĩa vụ hiện hữu, đánh dấu sự thay đổi đơn vị vận hành chính thức của thương hiệu Bentley tại thị trường Việt Nam.

Theo PPTMG, việc tiếp quản Bentley nằm trong định hướng đầu tư dài hạn của liên doanh này đối với phân khúc ô tô hạng sang và siêu sang tại Việt Nam. Bentley cũng trở thành thương hiệu mới trong danh mục các hãng xe quốc tế mà PPTMG đang vận hành tại thị trường Việt Nam sau Jaguar, Land Rover và Audi.

Hoạt động phân phối, kinh doanh Bentley tại Việt Nam vừa được chuyển giao cho Pon Phú Thái Mobility Ảnh: Bentley

PPTMG là liên doanh giữa Pon Holdings và Phú Thái Holdings. Mô hình này kết hợp kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực ô tô của Pon Holdings với năng lực phát triển thị trường và vận hành tại Việt Nam của Phú Thái Holdings.

Pon Holdings có trụ sở tại Hà Lan, với hơn 125 năm hoạt động trong lĩnh vực vận tải và ô tô. Tập đoàn này cũng là đối tác lâu năm của Volkswagen tại nhiều thị trường, đồng thời đang vận hành hoạt động bán lẻ Bentley tại Hà Lan và Mỹ. PPTMG cho biết việc đưa Bentley vào danh mục đầu tư nhằm kết hợp kinh nghiệm vận hành ô tô hạng sang của Pon Holdings với sự am hiểu thị trường Việt Nam và nhu cầu của khách hàng trong nước.

Đối với những khách hàng đang sở hữu Bentley tại Việt Nam, PPTMG cho biết quá trình chuyển giao sẽ không làm gián đoạn các dịch vụ hiện có. Cụ thể, khách hàng tiếp tục được hưởng các dịch vụ cao cấp, chế độ bảo hành, hỗ trợ hậu mãi và trải nghiệm sở hữu trong quá trình chuyển giao. PPTMG cũng cam kết duy trì các tiêu chuẩn toàn cầu của Bentley tại các điểm tiếp xúc với khách hàng.

Bà Anouk Van Houwelingen, Tổng giám đốc Tập đoàn Pon Phú Thái Mobility (PPTMG)

Ảnh: Bentley

Bà Anouk Van Houwelingen, Tổng giám đốc PPTMG, cho biết liên doanh này sẽ tiếp tục đầu tư vào năng lực vận hành, tăng cường kết nối với khách hàng và hướng tới các tiêu chuẩn bán lẻ ô tô cao cấp nhằm hỗ trợ sự phát triển dài hạn của Bentley tại Việt Nam. "Chúng tôi cam kết gìn giữ trọn vẹn di sản của thương hiệu và liên tục nâng tầm trải nghiệm sở hữu cho các chủ nhân Bentley tại thị trường này. Hướng về tương lai, PPTMG sẽ tiếp tục đầu tư bền vững vào năng lực vận hành, gia tăng sự gắn kết với khách hàng và thiết lập các tiêu chuẩn bán lẻ ô tô cao cấp để hỗ trợ sự tăng trưởng dài hạn của Bentley, qua đó củng cố vị thế của thương hiệu trong bức tranh tổng thể của thị trường xe sang tại Việt Nam", bà Anouk Van Houwelingen chia sẻ.

Đáng chú ý, PPTMG cho biết Việt Nam tiếp tục được đánh giá là thị trường có tiềm năng ở phân khúc ô tô hạng sang và siêu sang, trong bối cảnh nhu cầu của khách hàng đối với các trải nghiệm sở hữu mang tính cá nhân hóa ngày càng cao.

Trước khi tiếp quản Bentley, PPTMG đang đại diện và vận hành chính thức Jaguar và Land Rover tại Việt Nam. Việc tiếp quản Bentley tại Việt Nam giúp PPTMG tiếp tục mở rộng hoạt động trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ ô tô hạng sang tại thị trường trong nước.