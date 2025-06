Béo phì có phải là bệnh?

Theo Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó viện trưởng Viện Phẫu thuật tiêu hóa, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật ống tiêu hóa Bệnh viện T.Ư Quân đội 108: nhiều người không nghĩ béo phì là bệnh, chỉ là do ăn uống, sinh hoạt, vận động. Tuy nhiên, béo phì được giới chuyên môn xem là bệnh mạn tính, và nó có liên quan đến nhiều bệnh như tim mạch, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ…

Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn cho rằng trong điều trị béo phì, bác sĩ, nhân viên y tế cần có sự đồng cảm, chia sẻ với người bệnh ẢNH: V.TRANG

Đó là thông tin được chia sẻ về chăm sóc và quản lý bệnh béo phì, do Novo Nordisk Việt Nam phối hợp các bác sĩ, chuyên gia trong và ngoài nước tổ chức tại TP.HCM, chiều 21.6.

Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn Trong cho biết, trong một thập kỷ qua, tốc độ gia tăng béo phì ở Việt Nam khá cao, từ 8,5% lên 19% (ở người từ 5 - 19 tuổi), thành thị cao hơn nông thôn (gần 27% so với hơn 18%). Dự báo tiếp tục gia tăng trong những năm tới.

Bác sĩ Georgia Rigas, chuyên gia điều trị béo phì đến từ Úc cho biết, người châu Âu, Trung Quốc… có tỷ lệ béo phì cao; tại Úc tần suất béo phì ở thành thị cũng cao hơn vùng nông thôn. Việt Nam được xem có tỷ lệ béo phì gia tăng nhanh trong thời gian qua so với các quốc gia trong khu vực.

Theo các chuyên gia, ngoài yếu tố về chế độ ăn uống, vận động, béo phì còn có nguyên nhân do gien di truyền…

"Béo phì là cửa ngõ dẫn đến nhiều bệnh lý khác như tim mạch, đái tháo đường… Hiệp hội nghiên cứu béo phì châu Á xem béo phì là một bệnh, và nó gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ thể, làm rối loạn các cơ quan trong cơ thể", bác sĩ Georgia Rigas nói.

Bác sĩ Georgia Rigas cho rằng nhiều người béo phì cảm thấy xấu hổ, họ cũng gặp phải sự kỳ thị của một số người. Quản lý béo phì không chỉ nhắm vào giảm cân, mà cần tập trung vào cải thiện chất lượng cuộc sống tổng thể và giảm thiểu các biến chứng sức khỏe cho người bệnh. Cần sàng lọc sớm các biến chứng liên quan đến béo phì, xác định nguyên nhân gốc rễ của bệnh béo phì và giải quyết chúng một cách hiệu quả bằng các liệu pháp dựa trên bằng chứng, giống như các bệnh mạn tính khác.

Theo bác sĩ Georgia Rigas, cần giảm thiểu các biến chứng sức khỏe cho người bệnh béo phì

ẢNH: V.TRANG

Giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn cho biết, để điều trị béo thường với 3 cấp độ: tư vấn, hướng dẫn bệnh nhân về chế độ ăn uống, vận động, sinh hoạt; điều trị nội khoa (bằng thuốc); và phẫu thuật - đây là bước sau cùng, nếu hai bước điều trị ở trên không có hiệu quả.

Phẫu thuật điều trị béo phì là can thiệp trên hệ thống đường tiêu hóa, chứ không phải hút mỡ thừa. Can thiệp trên dạ dày, ruột non để giảm cảm giác đói, thèm ăn liên tục nhằm giảm lượng lượng ăn, giảm sự hấp thu, ăn vào thấy nhanh no, nhưng bệnh nhân vẫn khỏe.

"Trong điều trị béo phì, bác sĩ, nhân viên y tế cần có sự đồng cảm, trò chuyện, chia sẻ với người bệnh, vì nhiều người mặc cảm, tự ti, thu mình khi họ béo phì", Giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn nói.