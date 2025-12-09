Béo phì ‘đại dịch thầm lặng’ và những biến chứng nguy hiểm

Béo phì là bệnh mạn tính phức tạp, liên quan đến hơn 200 biến chứng sức khỏe (tim mạch, đột quỵ, ngưng thở khi ngủ…). Việt Nam đang chứng kiến tốc độ thừa cân - béo phì tăng nhanh đến 38%, thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng cao nhất Đông Nam Á.
Nhằm nâng cao hiểu biết người dân về bệnh béo phì, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổ chức buổi tư vấn trực tuyến chủ đề "Béo phì và một số bệnh lý liên quan" vào 10 giờ, ngày 10.12.2025.
Chương trình được dẫn dắt bởi: TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế); GS-TS-BS Phạm Mạnh Hùng, Trưởng Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á; TS-BS Phan Thanh Thủy, Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai.
Chương trình thuộc khuôn khổ Hợp tác nâng cao năng lực y tế giữa Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Công ty Novo Nordisk Việt Nam.
Đón xem trên chuyên trang giáo dục của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Facebook Fanpage Báo Thanh Niên
Website: daithaoduong.kcb.vn
Facebook Fanpage: facebook.com/CucQuanLyKhamChuaBenhBoYteDaiThaoDuong
