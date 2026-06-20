Bếp trưởng Son Jong-won: Món ăn ngon bắt đầu từ những điều đơn giản trong căn bếp

Chef Son Jong-won kết hợp nguyên liệu tươi ngon cùng căn bếp công nghệ LG để nâng tầm trải nghiệm nấu nướng

Nhắc đến siêu đầu bếp Son Jong-won, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những món ăn với tiêu chuẩn Michelin với quy trình chế biến khắt khe và tỉ mỉ. Thế nhưng, một bữa cơm nhà tròn vị mới là thước đo chân thực nhất của nghệ thuật nấu nướng trong quan niệm của ông. Đằng sau điều đó không chỉ là kỹ năng, mà còn là cách quản lý căn bếp để mọi công đoạn diễn ra nhẹ nhàng và hiệu quả.

Khi món ngon bắt đầu từ những điều giản đơn

Không ít người cho rằng để nấu được món ngon cần đến nguyên liệu đắt tiền hoặc kỹ thuật phức tạp. Với Chef Son, điều đó chưa hẳn đúng.

Vị đầu bếp cho rằng chất lượng món ăn thường được quyết định từ những nền tảng như nguyên liệu tươi ngon, quy trình chế biến chuẩn xác và căn bếp được tổ chức khoa học. Khi mọi thứ vận hành nhịp nhàng, người nấu sẽ tập trung vào hương vị thay vì bị cuốn vào chi tiết vụn vặt.

Theo Chef Son Jong-won, bí quyết của một món ăn ngon không chỉ nằm ở quá trình chế biến mà đã bắt đầu ngay từ khoảnh khắc nguyên liệu được mang về nhà. Ông cho rằng nếu độ tươi ngon không còn nguyên vẹn, người đầu bếp sẽ rất khó để tạo ra hương vị hoàn hảo nhất. Chính vì vậy, khâu bảo quản thực phẩm luôn được ông xem là nền tảng quan trọng trong hành trình tạo nên bữa ăn chất lượng.

LG FrenchDoor InstaView giúp Chef Son bảo quản nguyên liệu tươi ngon với thao tác gõ nhẹ để quan sát bên trong

Trong không gian bếp, tủ lạnh LG FrenchDoor InstaView đảm nhiệm vai trò lưu giữ độ tươi của nguyên liệu trước khi bước vào quá trình chế biến. Chỉ với hai lần gõ nhẹ lên mặt kính InstaView, người dùng có thể quan sát thực phẩm bên trong mà không cần mở cửa, góp phần hạn chế thất thoát hơi lạnh và duy trì môi trường bảo quản ổn định.

Các công nghệ làm lạnh như Door Cooling⁺™ hỗ trợ làm lạnh nhanh và đều, Linear Cooling™ giúp duy trì dao động nhiệt độ ổn định, giúp rau củ giữ được độ mọng nước, đồng thời hỗ trợ thịt cá duy trì trạng thái tươi ngon trong thời gian dài. Với Chef Son, đây không chỉ là nơi bảo quản thực phẩm mà còn là điểm khởi đầu cho nguồn cảm hứng trong mỗi bữa cơm gia đình.

Khi nguyên liệu đã được lưu giữ trong điều kiện phù hợp, bài toán tiếp theo là làm sao để việc nấu nướng hằng ngày trở nên nhẹ nhàng. Son Jong-won cho rằng không phải những công đoạn phức tạp mà chính các thao tác nhỏ lặp đi lặp lại mới là yếu tố tiêu tốn nhiều thời gian và công sức nhất.

Đó cũng là lúc lò vi sóng LG NeoChef Inverter phát huy vai trò như trợ lý trong khâu chuẩn bị nguyên liệu. Công nghệ Smart Inverter giúp thực phẩm được rã đông đồng đều từ trong ra ngoài, hạn chế tình trạng bên ngoài đã nóng nhưng bên trong vẫn còn đông đá. Khả năng làm nóng nhanh cũng hỗ trợ việc sơ chế rau củ, chuẩn bị nước sốt hay hâm nóng nguyên liệu trở nên thuận tiện, góp phần rút ngắn thời gian đứng bếp mà vẫn giữ được chất lượng món ăn.

LG InstaView Oven kiểm soát nhiệt độ chính xác, giúp nâng tầm hương vị trong từng món ăn

Nếu nguyên liệu là nền tảng thì nhiệt độ chính là yếu tố quyết định để món ăn được nâng tầm. Lò nướng âm tường LG InstaView được thiết kế nhằm hỗ trợ kiểm soát nhiệt hiệu quả. Hệ thống phân bổ nhiệt đồng đều cùng đa dạng chế độ từ chiên không dầu, hấp,... giúp người dùng dễ dàng thực hiện món ăn với chất lượng ổn định. Thiết kế tối giản của sản phẩm cũng góp phần tạo nên không gian bếp gọn gàng, hài hòa với nhịp sống hiện đại.

Để người nấu không phải bận tâm quá nhiều đến việc dọn dẹp sau bữa ăn, máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam đảm nhận công đoạn cuối cùng trong quy trình. Hệ thống tay phun QuadWash đa chiều giúp làm sạch hiệu quả ngay cả những vị trí khó tiếp cận trên nồi, chảo hay bát đĩa nhiều dầu mỡ, trong khi công nghệ hơi nước nóng TrueSteam hỗ trợ làm sạch sâu, giảm vi khuẩn và giúp bát đĩa khô ráo. Nhờ vậy, khoảng thời gian sau bữa ăn có thể dành trọn cho những cuộc trò chuyện và sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình.

Mang chuẩn sống tinh tế vào căn bếp

Nhìn lại toàn bộ hành trình từ bảo quản nguyên liệu đến chế biến và dọn dẹp, có thể thấy triết lý của Chef Son Jong-won nằm ở việc tối ưu những chi tiết nhỏ để tạo nên trải nghiệm nấu nướng trọn vẹn. Cách tiếp cận này cũng là điểm giao thoa giữa ẩm thực và công nghệ, nơi các thiết bị gia dụng cùng giải pháp AI Thấu cảm hỗ trợ đơn giản hóa nhiều công đoạn trong căn bếp.

Sự kết hợp giữa triết lý của Chef Son và công nghệ LG tối ưu trải nghiệm nấu nướng trong không gian bếp hiện đại

Tinh thần đó được tái hiện tại Another Saigon by LG, không gian trải nghiệm nơi công nghệ hiện diện như một phần của đời sống thường nhật. Tại đây, căn bếp không chỉ phục vụ việc nấu nướng mà còn trở thành nơi khơi nguồn cảm hứng, kết nối các thành viên và góp phần kiến tạo chuẩn sống hiện đại.