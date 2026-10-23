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    Bepharco kiện toàn bộ máy điều hành với nữ tổng giám đốc trẻ tuổi

    Thạch Anh
    Thạch Anh
    Bà Trần Ngô Minh Anh tốt nghiệp chuyên ngành tài chính tại Mỹ và có gần 3 năm làm việc tại Ngân hàng New Omni Bank (NOB) được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre (Bepharco).

    Theo thông tin từ Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre, bà Trần Ngô Minh Anh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kể từ ngày 1.11.2026. Trước đó, bà Minh Anh đã tham gia công tác quản trị, điều hành tại doanh nghiệp từ tháng 8.2026.

    Bà Trần Ngô Minh Anh sinh năm 2002. Với thành tích học tập xuất sắc từ bậc trung học, Minh Anh đã nhận được học bổng của University of Central Florida (Mỹ), nơi bà theo đuổi chuyên ngành tài chính. Quá trình học tập tại đây giúp bà xây dựng nền tảng kiến thức về tài chính, quản trị và phân tích hoạt động kinh doanh trước khi bước vào môi trường làm việc thực tế.

    Bepharco kiện toàn bộ máy điều hành với nữ tổng giám đốc trẻ tuổi- Ảnh 1.

    Chân dung tân Tổng giám đốc Bepharco

    Ảnh: Bepharco cung cấp

    Sau khi tốt nghiệp, bà Minh Anh làm việc tại New Omni Bank (NOB), một ngân hàng có trụ sở tại California (Mỹ). Trong giai đoạn 2024 - 2026, với gần 3 năm kinh nghiệm tại NOB, bà có cơ hội tiếp cận môi trường hoạt động ngân hàng tại Mỹ, tích lũy kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực tài chính và quản trị doanh nghiệp.

    Tháng 8.2026, Minh Anh trở về Việt Nam và bắt đầu làm việc tại Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre. Tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, bà được bầu vào hội đồng quản trị và sau đó được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc công ty.

    Việc chuyển từ lĩnh vực tài chính, ngân hàng sang dược phẩm đánh dấu sự thay đổi trong định hướng nghề nghiệp của Minh Anh. Trong thời gian công tác tại Bepharco, bà tham gia hoạt động quản trị, điều hành doanh nghiệp, đồng thời tiếp cận các đặc thù về sản xuất, kinh doanh và phân phối dược phẩm.

    Theo quyết định bổ nhiệm ngày 23.10, bà Trần Ngô Minh Anh sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Bepharco từ ngày 1.11. 

    Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre có tiền thân được thành lập từ năm 1963, hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối và cung ứng thuốc. Doanh nghiệp hiện giao dịch trên thị trường chứng khoán với mã cổ phiếu DBT.

    Việc bổ nhiệm bà Trần Ngô Minh Anh vào vị trí Tổng giám đốc là thay đổi nhân sự cấp cao trong bộ máy điều hành của Bepharco. 

    Với nền tảng đào tạo tài chính tại Mỹ và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, bà Minh Anh sẽ đảm nhiệm công tác điều hành doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo. 

    Trên cương vị mới, bà Minh Anh được kỳ vọng sẽ cùng đội ngũ lãnh đạo Bepharco tiếp tục củng cố hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản trị, phát triển doanh nghiệp thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của ngành dược phẩm.

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