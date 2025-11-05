Bepharco mang lý thuyết đến gần thực tiễn - Kết nối giảng đường với doanh nghiệp

Từ thực tế đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco) đã chủ động phối hợp cùng nhiều trường đại học và cao đẳng y dược trên toàn quốc triển khai mô hình đào tạo kết hợp, giúp sinh viên tiếp cận sớm với môi trường doanh nghiệp và thực hành nghề nghiệp.

Trong lễ khánh thành Phòng thực hành tại Trường Dược - Đại học Y dược TP.HCM, ông Phạm Thứ Triệu, Tổng giám đốc Bepharco đã trao biểu trưng "Chìa khóa tri thức", biểu tượng cho cam kết đồng hành cùng thế hệ dược sĩ tương lai, đưa tri thức đến gần thực tiễn hơn bao giờ hết.

Ông Phạm Thứ Triệu – Tổng giám đốc Công ty Bepharco đã trao biểu trưng “Chìa khóa tri thức” cho Trường Dược - Đại học Y dược TPHCM trong lễ khánh thành phòng thực hành do Bepharco tài trợ

Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển tài năng trẻ

Bepharco dành nguồn ngân sách đáng kể cho học bổng, tài trợ đề tài nghiên cứu và các hoạt động học thuật của sinh viên. Những sinh viên xuất sắc có cơ hội tham gia vào các dự án thực tế của doanh nghiệp, qua đó phát huy khả năng sáng tạo, tư duy khoa học và tinh thần học hỏi không ngừng.

Đại diện Bepharco chia sẻ: "Chúng tôi coi việc hỗ trợ sinh viên không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là cách để doanh nghiệp đầu tư xây dựng một ngành dược phẩm Việt Nam ngày càng hiện đại, có khả năng tiếp cận và đưa được các công nghệ bào chế, những sản phẩm có hiệu quả điều trị tốt hơn trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân Việt Nam".

Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Sự gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn giúp sinh viên sau khi ra trường có thể bắt nhịp nhanh với công việc, giảm thời gian đào tạo lại. Về phía doanh nghiệp, Bepharco có điều kiện sớm tiếp cận nguồn nhân lực tiềm năng, lựa chọn và đào tạo những nhân sự phù hợp với định hướng phát triển.

Mô hình "Nhà Thuốc Thực Hành" tại Trường Y dược - Đại học Đà Nẵng và Trường Dược - Đại học Y dược TP.HCM do Bepharco tài trợ là minh chứng cụ thể cho định hướng này, mang đến môi trường học tập thực tế, hiện đại và hiệu quả cho sinh viên.

Mô hình “Nhà Thuốc Thực Hành” tại Trường Y dược – Đại học Đà Nẵng do Bepharco tài trợ

Ý nghĩa đối với giáo dục và xã hội

Giới chuyên môn đánh giá mô hình hợp tác giữa Bepharco và các cơ sở đào tạo là ví dụ tiêu biểu cho xu hướng kết nối "ba nhà": nhà trường - doanh nghiệp - xã hội. Khi các bên cùng chung tay, chất lượng đào tạo được nâng cao, nguồn nhân lực y tế được củng cố, và xã hội có thêm những dược sĩ vững chuyên môn, giỏi kỹ năng, sẵn sàng hội nhập toàn cầu.

Đây cũng là định hướng phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành dược Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, nơi đội ngũ nhân lực không chỉ cần kiến thức chuyên sâu mà còn phải có năng lực làm việc trong môi trường quốc tế với việc cập nhật xu thế điều trị liên tục.

Hướng đi lâu dài - Xây dựng hệ sinh thái đào tạo toàn diện

Trong tương lai, Bepharco định hướng mở rộng hợp tác với nhiều cơ sở đào tạo trên cả nước, nhằm hình thành một mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nhà trường. Mục tiêu là xây dựng một hệ sinh thái đào tạo toàn diện, kết nối từ lý thuyết đến thực hành, bao gồm:

Triển khai thêm các Phòng Thực hành và Nhà Thuốc Thực Hành tại nhiều trường

Đồng hành xây dựng và cập nhật chương trình thực tập, đảm bảo nội dung sát với yêu cầu nghề nghiệp

Mở rộng học bổng, quỹ hỗ trợ nghiên cứu và các chương trình mentorship giữa chuyên gia doanh nghiệp và sinh viên

Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và các dự án thực hành song phương để sinh viên có cơ hội tham gia thực tế ngay từ năm học.

Mô hình này không chỉ tạo ra kênh chuyển giao tri thức liên tục mà còn góp phần hình thành nguồn nhân lực dược chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngành trong nước và tiêu chuẩn quốc tế.

Kết luận

Sứ mệnh "mang lý thuyết đến gần thực tiễn" mà Bepharco kiên trì thực hiện thể hiện cam kết dài hạn giữa doanh nghiệp và giáo dục. Bằng những hành động cụ thể: từ tài trợ cơ sở vật chất, hỗ trợ nghiên cứu đến đồng hành trong đào tạo. Bepharco góp phần thu hẹp khoảng cách giữa giảng đường và thị trường lao động, nuôi dưỡng thế hệ dược sĩ có năng lực chuyên môn vững vàng và tinh thần trách nhiệm xã hội. Đây là mô hình hợp tác bền vững, có giá trị thực tiễn cao và đáng được nhân rộng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế Việt Nam trong giai đoạn hội nhập.

