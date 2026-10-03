Bernard Healthcare triển khai dịch vụ y tế từ xa và chăm sóc tại nhà

Khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng kéo dài

Theo Cục Thống kê, năm 2024, Việt Nam có 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên; đến năm 2025, nhóm này chiếm 14,5% dân số, dự báo đạt gần 18 triệu người vào năm 2030.

Cùng quá trình già hóa dân số, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng đặt ra yêu cầu ngày càng rõ hơn về tính liên tục. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chăm sóc người cao tuổi cần được tổ chức theo hướng tích hợp, lấy người bệnh làm trung tâm và đáp ứng nhu cầu của từng cá nhân. Chuỗi chăm sóc này được kết nối qua nhiều môi trường, từ chính ngôi nhà của người bệnh, cơ sở chăm sóc ban đầu đến bệnh viện và các cơ sở chăm sóc dài hạn.

Hướng dẫn Integrated Care for Older People (ICOPE) do WHO công bố năm 2025 nhấn mạnh việc đánh giá nhu cầu, xây dựng kế hoạch chăm sóc cá nhân hóa và triển khai chăm sóc tích hợp ở cấp chăm sóc ban đầu, bao gồm cộng đồng. Với những người mắc bệnh nghiêm trọng, WHO xác định chăm sóc giảm nhẹ cần được tích hợp vào chăm sóc ban đầu, chăm sóc cộng đồng, chăm sóc tại nhà và là một phần thiết yếu trong chăm sóc ung thư.

Những thay đổi này đặt ra nhu cầu về các mô hình có thể tiếp nối hoạt động chăm sóc y tế bên ngoài bệnh viện, phòng khám, phù hợp với người cần theo dõi sức khỏe định kỳ, chăm sóc sau điều trị hoặc hỗ trợ y tế trong thời gian dài.

Đưa y khoa chuyên sâu, tỉ mỉ đến tận nhà

Từ nhu cầu đó, Bernard Healthcare triển khai Bernard Home Care - Dịch vụ Y tế từ xa & Chăm sóc tại nhà, với định hướng "Đưa y khoa chuyên sâu, tỉ mỉ đến tận nhà".

Một trong những điểm nổi bật của dịch vụ là bác sĩ và điều dưỡng trực tiếp đến nhà chăm sóc người bệnh. Tùy tình trạng sức khỏe, bác sĩ Bernard có thể đến tận nhà thăm khám, lập phác đồ và theo dõi định kỳ, thời gian dành cho mỗi buổi khám ít nhất 30 phút. Với người bệnh cần được hỗ trợ y tế liên tục, điều dưỡng chuyên nghiệp có thể chăm sóc tại nhà theo thời lượng 4 giờ hoặc 8 giờ/ngày.

Điều dưỡng Bernard chăm sóc, theo dõi sức khỏe người bệnh tại nhà

Bên cạnh đó, Bernard Home Care cung cấp các dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm, chăm sóc vết thương, chăm sóc giảm nhẹ, Telemedicine/Hội chẩn từ xa, giao thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, vận chuyển bệnh nhân.

Thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe được giao tận nhà theo yêu cầu

Với chăm sóc vết thương, điều dưỡng sẽ thực hiện thay băng, chăm sóc vết thương, cắt chỉ theo quy trình y khoa, có sự giám sát của bác sĩ khi cần. Riêng vết thương phức tạp, Thầy thuốc Ưu tú, BS.CKII Trần Đoàn Đạo - Chủ tịch Hội đồng Y khoa Bernard sẽ trực tiếp thăm khám và thực hiện chăm sóc tại nhà.

Đối với người bệnh ung thư, Bernard Home Care cung cấp chăm sóc hỗ trợ, kiểm soát đau, chăm sóc giảm nhẹ và hỗ trợ tâm lý cho người bệnh, gia đình. Người có nhu cầu xét nghiệm có thể được lấy mẫu máu, dịch tiết tại nhà; kết quả được trả trên hồ sơ điện tử và bác sĩ tư vấn tùy nhu cầu. Dịch vụ Telemedicine/Hội chẩn từ xa giúp kết nối người bệnh với bác sĩ chuyên khoa, có thể kết hợp thăm khám tại nhà khi cần.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại nhà theo nhu cầu của người bệnh

Bernard Home Care xây dựng quy trình chăm sóc xuyên suốt, từ tiếp nhận, sàng lọc nhu cầu, tư vấn và điều phối nhân sự đến thực hiện dịch vụ, trả kết quả và theo dõi sau chăm sóc. Bác sĩ hoặc điều dưỡng được phân công phù hợp với từng trường hợp, vật tư được chuẩn bị trước khi đến nhà. Thông tin sau chăm sóc được cập nhật vào hệ thống quản lý bệnh án để hỗ trợ việc theo dõi và tư vấn bước tiếp theo.

Chuyên môn, an toàn và cá thể hóa trong chăm sóc tại nhà

Khi thực hiện dịch vụ y tế tại nhà, chuyên môn và an toàn là yêu cầu cần được duy trì xuyên suốt. Bernard tuyển chọn, đào tạo và thẩm định năng lực đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tham gia chăm sóc. Trước mỗi ca, đội ngũ chuyên môn sàng lọc nhu cầu và các yếu tố nguy cơ theo bảng kiểm. Với trường hợp phức tạp, Hội đồng Y khoa Bernard sẽ trực tiếp đánh giá trước khi thực hiện.

Dựa trên tình trạng và nhu cầu của mỗi người bệnh, Bernard xây dựng phương án chăm sóc phù hợp, cập nhật thông tin sức khỏe trên hồ sơ điện tử để theo dõi xuyên suốt giữa các lần chăm sóc.

Người bệnh có thể tư vấn, hội chẩn từ xa cùng bác sĩ chuyên khoa Bernard

Bernard Home Care hướng đến người cao tuổi cần theo dõi bệnh nền và chăm sóc sức khỏe định kỳ; người bệnh sau phẫu thuật cần chăm sóc vết thương; người bệnh ung thư cần hỗ trợ chăm sóc, kiểm soát đau và chăm sóc giảm nhẹ. Dịch vụ còn phù hợp với doanh nhân, người có lịch trình bận rộn muốn chủ động thời gian và hạn chế việc di chuyển.

Nhân sự y tế hỗ trợ vận chuyển người bệnh an toàn trong suốt hành trình

Ngoài ra, Bernard Home Care ứng dụng tinh thần Omotenashi của Nhật Bản vào trải nghiệm chăm sóc, từ khâu chuẩn bị trước mỗi ca, tôn trọng không gian riêng tư của gia đình, đến việc tiếp tục đồng hành sau chăm sóc. Với bốn giá trị chuyên sâu, cá thể hóa, an toàn và tỉ mỉ, Bernard Home Care đưa chuẩn mực y khoa của Bernard Healthcare đến từng dịch vụ chăm sóc tại nhà.

Khách hàng có nhu cầu sử dụng Bernard Home Care – Dịch vụ Y tế từ xa & Chăm sóc tại nhà vui lòng nhắn tin qua Fanpage Bernard hoặc gọi hotline 0916390033 hoặc (028)35352468 để được tư vấn dịch vụ phù hợp.