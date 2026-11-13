Bernard Healthcare vào Top 5 phòng khám đa khoa chất lượng cao nhất tại TP.HCM

Đợt đánh giá chất lượng phòng khám đa khoa năm 2026 của Sở Y tế TP.HCM gồm 23 tiêu chí bao quát các hoạt động của cơ sở y tế, từ điều kiện hành nghề, nhân sự, cơ sở vật chất đến quy trình chuyên môn, an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn và chất lượng phục vụ.

Chất lượng y tế là cam kết dài hạn, xuyên suốt

Chia sẻ về điều này, bà Nguyễn Nam Phương - Tổng giám đốc Bernard Healthcare, cho biết: "Việc cả hai cơ sở Bernard cùng được xếp hạng Top 5 là sự ghi nhận đáng trân trọng với những nỗ lực bền bỉ của tập thể. Tại Bernard, quản lý chất lượng không phải là hoạt động mang tính thời điểm mà là công việc thường quy, được thực hiện liên tục trên toàn hệ thống". Theo bà Nam Phương, Bernard Healthcare luôn kiên định đầu tư năng lực chuyên môn, công nghệ, chuẩn hóa quy trình và kiểm soát rủi ro, nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và an toàn của người bệnh.

Đội ngũ Bernard rà soát hồ sơ tiêu chí đánh giá chất lượng ẢNH: BERNARD HEALTHCARE

Ở góc độ chuyên môn, TTƯT-BS.CKII Trần Đoàn Đạo - Chủ tịch Hội đồng cố vấn y khoa Bernard Healthcare, nguyên Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy, nhấn mạnh việc tuân thủ quy trình và quy định của ngành y tế là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả chẩn đoán, thăm khám và điều trị. Theo bác sĩ Đạo, chất lượng của một cơ sở y tế còn cho thể hiện qua thái độ phục vụ của nhân viên, kết quả khám chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh.

Cải tiến chất lượng từ những công việc thường ngày

Bà Võ Thúy Uyên, Chuyên viên quản lý chất lượng, Phòng Kế hoạch tổng hợp Bernard Healthcare, cho biết công tác chuẩn bị được triển khai liên tục với sự phối hợp của nhiều bộ phận, từ rà soát 23 tiêu chí, phân công trách nhiệm, hoàn thiện hồ sơ minh chứng đến kiểm tra thực tế tại các khoa, phòng.

Qua giám sát, Bernard phát hiện một số nhân viên còn đọc sẵn họ tên để người bệnh xác nhận, tiềm ẩn nguy cơ nhầm lẫn. Sau khi chuyển sang sử dụng câu hỏi mở, kết hợp đào tạo và kiểm tra ngẫu nhiên, tỷ lệ tuân thủ quy trình nhận diện người bệnh tăng từ 80% trong quý 1 lên 90% trong quý 3/2026, theo số liệu của bộ phận quản lý chất lượng.

Tại khâu lấy mẫu xét nghiệm, Bernard chuẩn hóa đối chiếu thông tin và dán mã vạch nhận diện bệnh phẩm ngay khi lấy mẫu, trước sự chứng kiến của người bệnh hoặc người nhà. Thay đổi này nhằm hạn chế nguy cơ nhầm lẫn mẫu xét nghiệm.

Ngoài ra, công tác kiểm tra còn tập trung vào phân loại chất thải y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý hồ sơ bệnh án và kiểm định trang thiết bị, bảo đảm các yêu cầu được thực hiện trong khâu vận hành.

Kiểm soát chuyên môn nhiều lớp qua hợp tác Việt - Nhật

Bên cạnh đảm bảo chất lượng phòng khám, Bernard Healthcare còn triển khai chương trình hợp tác chuyên môn quốc tế nhằm nâng cao năng lực chẩn đoán, phát triển dịch vụ khám chữa bệnh đa chuyên khoa và tầm soát chuyên sâu, với hệ thống chẩn đoán hình ảnh MRI, CT, nội soi tiêu hóa cùng công nghệ quản lý hình ảnh PACS.

Một trong những hoạt động kiểm soát chuyên môn tại Bernard là đọc chéo kết quả MRI/CT với Bệnh viện Đại học Yamanashi (Nhật Bản). Hoạt động đọc chéo được áp dụng cho 100% kết quả MRI/CT thuộc các gói tầm soát chuyên sâu tại Bernard Healthcare hoặc khi có yêu cầu.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh được bác sĩ hai bên đánh giá độc lập và đối chiếu, nhằm bổ sung góc nhìn chuyên môn, góp phần hạn chế nguy cơ bỏ sót tổn thương. Trường hợp có khác biệt trong nhận định, các bác sĩ sẽ trao đổi, hội chẩn khi cần thiết.

Trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa, Bernard hợp tác với Bệnh viện Trung ương Kyoto Min-iren (Nhật Bản) cùng kiểm soát chất lượng chuyên môn. Các chuyên gia Nhật Bản định kỳ trực tiếp tham gia hoạt động nội soi tại Bernard, giám sát việc tuân thủ quy trình kỹ thuật, thời gian quan sát niêm mạc và công tác tiệt khuẩn dụng cụ. Ngoài ra, hai bên còn phối hợp đánh giá lại video nội soi và hội chẩn trực tuyến đối với những trường hợp cần trao đổi chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng phát hiện và đánh giá tổn thương đường tiêu hóa.

Trên nền tảng năng lực chuyên môn và công nghệ chẩn đoán, Bernard triển khai chương trình tầm soát sức khỏe toàn diện, chuyên sâu Ningen Dock, hướng đến phát hiện sớm hơn 199 nguy cơ bệnh lý, bao gồm ung thư, đột quỵ, bệnh lý tim mạch, mạch máu và rối loạn chuyển hóa.

Trong suốt quá trình tầm soát và theo dõi sức khỏe, mỗi khách hàng Ningen Dock được một bác sĩ chính đồng hành 1:1, trực tiếp tổng hợp kết quả từ các chuyên khoa, giải thích những vấn đề sức khỏe được ghi nhận và tư vấn kế hoạch theo dõi phù hợp với tình trạng cá nhân.

Trường hợp phát hiện bất thường hoặc nguy cơ bệnh lý nghiêm trọng, Bernard hỗ trợ tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa nhằm đánh giá toàn diện và đề xuất hướng xử trí tiếp theo. Khi cần điều trị chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ kết nối người bệnh với các bệnh viện uy tín tại Việt Nam hoặc Nhật Bản, bảo đảm quá trình chăm sóc sức khỏe có sự tiếp nối sau tầm soát.

Tại Bernard Healthcare, chất lượng y khoa bắt nguồn từ tinh thần phụng sự. Đội ngũ bác sĩ đánh giá tỉ mỉ từng kết quả chẩn đoán, kiểm soát chặt chẽ quy trình chuyên môn và đặt an toàn người bệnh lên hàng đầu. Đó là cách Bernard vun đắp niềm tin và đồng hành lâu dài cùng khách hàng trên hành trình chăm sóc sức khỏe.