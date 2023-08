BEST Express Việt Nam hợp tác Techcombank đẩy mạnh giao hàng không tiền mặt

‎Hai đơn vị cho biết sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong thời gian tới Ảnh: Đình Tùng

Theo đó, khi nhận bưu kiện giao bởi BEST Express, khách hàng sẽ có thêm lựa chọn thanh toán không tiền mặt bằng cách quét Dynamic QR (mã QR động) để chuyển khoản trực tiếp từ ứng dụng ngân hàng. Đây là hình thức thanh toán thông minh được hai đơn vị phối hợp triển khai dựa trên Giải pháp Thu hộ qua tài khoản định danh (Virtual account) do Techcombank phát triển.



Giải pháp này cho phép BEST Express tạo mã QR riêng gắn liền (định danh) theo từng đơn hàng thu hộ. Khi khách hàng chuyển khoản qua quét mã QR, không chỉ số tiền mà thông tin cụ thể của đơn hàng này cũng được tự động ghi nhận đầy đủ và ngay lập tức, giúp bộ phận vận hành của BEST Express dễ dàng nhận diện chính xác từng giao dịch.

Giải pháp của Techcombank sẽ giúp BEST Express tự động gần như hoàn toàn việc quản lý và đối soát số lượng lớn các giao dịch thanh toán khi giao hàng (COD) phải thu, hạn chế sai sót so với vận hành thủ công, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý từ đó hoàn tất thanh toán COD cho đối tác nhanh hơn và tối ưu chi phí. Đối với khách hàng là các cá nhân, cửa hàng kinh doanh, thao tác quét mã QR mang lại trải nghiệm tiện lợi khi không cần bổ sung thêm bất kỳ thông tin nào giúp giảm các lỗi sai về nhập liệu như số tiền, thông tin, mô tả đơn hàng.

Ông Devin Fan - đại diện BEST Express Việt Nam và ông Phan Thanh Sơn - đại diện Techcombank ký kết thỏa thuận hợp tác Ảnh: Đình Tùng

Phát biểu tại lễ ký kết, Ông Phan Thanh Sơn - Phó Tổng giám đốc Techcombank chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng BEST Express trong quá trình số hóa các giao dịch tài chính. Thu hộ qua tài khoản định danh của Techcombank được vinh danh là giải pháp giao dịch không gián đoạn xuất sắc nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương trong năm vừa qua, vì vậy Techcombank tin rằng lần hợp tác này sẽ là một bước đệm quan trọng giúp BEST Express có thể sớm đạt được mục tiêu giao hàng không tiền mặt trên toàn hệ thống. Trong tương lại, hai bên sẽ hợp tác sâu rộng hơn nữa với các giải pháp quản lý thanh khoản, dòng tiền giúp mang lại lợi ích tối đa cho BEST Express và các đối tác."

Ông Devin Fan - Tổng Giám Đốc BEST Express Việt Nam cho biết: "Việc triển khai hình thức thanh toán bằng cách quét mã QR và ứng dụng giải pháp Thu hộ qua tài khoản định danh là bước đi tiếp theo của BEST Express trong dự án đẩy mạnh giao hàng không tiền mặt trên toàn hệ thống nhằm bắt kịp xu hướng thanh toán thông minh trong kỷ nguyên 4.0 và mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ trọn vẹn hơn. "

‎Thời gian tới, bên cạnh việc triển khai hình thức thanh toán QR cho khách hàng sử dụng dịch vụ, BEST Express sẽ tiếp tục hợp tác xa hơn cùng Techcombank để phát triển các giải pháp xử lý nguồn tiền thu hộ thông minh và an toàn hơn, giúp shipper và bưu cục giảm bớt áp lực vận hành. Việc tăng cường thanh toán không tiền mặt trên toàn hệ thống sẽ giúp chúng tôi tăng cường hiệu suất đối soát COD và thanh toán cho shop nhanh chóng hơn.