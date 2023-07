BEST Express Việt Nam triển khai hình thức thanh toán VNPAY-QR

‎Đại diện BEST Express Việt Nam và VNPAY ký kết ghi nhớ hợp tác Ảnh: Giang Huy

Như vậy, bên cạnh các hình thức thanh toán truyền thống, khi nhận bưu kiện giao bởi BEST Express, khách hàng sẽ có thêm lựa chọn thanh toán không tiền mặt bằng cách quét mã VNPAY-QR. Cụ thể, mỗi đơn hàng COD (đơn hàng thu hộ) sẽ được tạo một mã VNPAY-QR riêng, giúp khách hàng dễ dàng thanh toán đúng số tiền ngay lập tức. Khoản COD thu được sẽ được chuyển trực tiếp về hệ thống tài chính của BEST Express, toàn bộ quá trình được hệ thống ghi nhận tự động và cập nhật theo thời gian thực. Nhờ đó, hệ thống đối soát tự động của BEST Express ghi nhận và kiểm soát dữ liệu thanh toán một cách chính xác.



Với sự an toàn, bảo mật từ phương thức thanh toán VNPAY-QR, mọi giao dịch COD được diễn ra nhanh chóng, thông minh. Chức năng đồng bộ thông tin thanh toán giữa hệ thống ERP (quản trị doanh nghiệp) của BEST Express với VNPAY-QR giúp rút ngắn thời gian giao dịch, giảm thiểu chi phí nhân sự vận hành và các sai sót trong quá trình xử lý dữ liệu. Đồng thời, việc hạn chế giao dịch tiền mặt giúp cho các bộ phận thao tác của hệ thống BEST Express từ bộ phận Tài chính - Kế toán đến Bưu cục và shipper giao hàng hạn chế tối đa mọi rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thu giữ và lưu trữ tiền mặt mỗi ngày, đặc biệt là lưu trữ số tiền lớn trong dịp cuối tuần hay nghỉ lễ dài ngày.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Ngô Anh Tuấn - Giám đốc VNPAY-QR cho biết: "Khi hình thức thanh toán VNPAY-QR được tích hợp trên ứng dụng giao hàng của BEST Express, khách hàng được hưởng lợi từ tiện ích thanh toán không tiền mặt nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điều này giúp tạo bước chuyển đổi tích cực trong việc làm mới, hoàn thiện trải nghiệm cho người tiêu dùng trong thời đại công nghệ số. Về phía BEST Express, việc cung cấp thêm giải pháp thanh toán số càng giúp tối ưu luồng công việc, quy trình vận hành cho đội ngũ nhân viên, người giao hàng trong hệ thống. Từ đó, giúp giữ chân khách hàng và xây dựng được tập khách hàng hiện đại, trung thành".

Phương thức thanh toán không tiền mặt VNPAY-QR sẽ được BEST Express triển khai đồng loạt và rộng rãi đến khách hàng đang sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express trên toàn quốc.

Những khách hàng đầu tiên thanh toán phí bằng hình thức quét mã VNPAY-QR khi nhận bưu kiện từ BEST Express BEST Express

Sự kiện hợp tác này là một phần trong chuỗi các dự án nâng cao trải nghiệm người dùng khi sử dụng dịch vụ BEST Express mà đơn vị đang triển khai trong năm 2023. Không chỉ triển khai cho dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express, 2 đơn vị bày tỏ hy vọng thời gian tới sẽ mở rộng hợp tác cho các nghiệp vụ khác của BEST tại Việt Nam như dịch vụ BEST cargo, BEST Cross-border. VNPAY và BEST Express sẽ cùng đồng hành trên hành trình thực hiện sứ mệnh mang tới lợi ích tối đa cho khách hàng trong việc thanh toán, giao dịch, giúp cuộc sống của mọi người trở nên thông minh, an toàn và tiết kiệm thời gian, chi phí hơn.



‎Hiện nay, hình thức thanh toán VNPAY-QR được tích hợp trong ứng dụng Mobile Banking của hơn 32 ngân hàng và 15 ví điện tử. Hình thức thanh toán không tiền mặt VNPAY-QR đã có mặt tại hơn 250.000 điểm chấp nhận thanh toán và ngày càng được ưa chuộng bởi hơn 30 triệu người dùng khắp cả nước trong bối cảnh công nghệ số càng ngày càng phát triển và xu thế thanh toán không tiền mặt đã trở thành thói quen.