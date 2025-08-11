Beta Cinemas Xuân Thủy dẫn đầu toàn quốc về lượng vé bán ra trong tháng 7.2025

Vượt qua nhiều cụm rạp lớn và khẳng định sự yêu mến của khán giả dành cho mô hình rạp chiếu phim hiện đại, thân thiện với đại chúng. Đây không chỉ là dấu mốc đáng nhớ với riêng cụm rạp Xuân Thủy mà còn là niềm tự hào chung của toàn hệ thống Beta Cinemas.

Thành tích này cho thấy kết quả từ một chiến lược dài hạn mà Beta Group kiên trì theo đuổi: phát triển chuỗi rạp có mức giá hợp lý, dịch vụ tốt và phù hợp với đông đảo đối tượng người xem. Thay vì chạy theo xu hướng cao cấp hóa, Beta Cinemas lựa chọn con đường gần gũi hơn - nơi mọi người đều có thể tiếp cận điện ảnh chất lượng trong không gian thoải mái và thân thiện.

7 cụm rạp Beta Cinemas góp mặt trong Top 20 toàn quốc

Không dừng lại ở vị trí dẫn đầu của Beta Xuân Thủy, tháng 7 cũng ghi nhận thêm 7 cụm rạp khác của hệ thống Beta Cinemas góp mặt trong danh sách 20 rạp có lượng vé bán ra cao nhất trên toàn quốc. Cụ thể:

Beta Cinemas Xuân Thủy (#1)

Beta Cinemas Quang Trung (#3)

Beta Cinemas Mỹ Đình (#13)

Beta Cinemas Giải Phóng (#14)

Beta Cinemas Thanh Xuân (#15)

Beta Cinemas Ung Văn Khiêm (#19)

Beta Cinemas Biên Hòa (#20)

Beta Cinemas Tây Sơn (#21)

Sự hiện diện rộng khắp từ trung tâm thành phố tới các khu vực ngoại thành cho thấy mô hình rạp chiếu phim đại chúng mà Beta Cinemas đang triển khai nhận được sự đón nhận đồng đều trên nhiều địa bàn khác nhau. Điều này cũng góp phần khẳng định vị thế của Beta Cinemas như một trong những chuỗi rạp có ảnh hưởng tích cực đến thị trường điện ảnh hiện nay.

Sự kiện giao lưu với đoàn phim tại rạp phim Beta

Tín hiệu tích cực cho chiến lược điện ảnh đại chúng

Từ một ý tưởng táo bạo về chuỗi rạp chiếu phim dành cho số đông, Beta Group hôm nay đang từng bước biến điều đó thành hiện thực - không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn để lại dấu ấn rõ nét qua từng con số tăng trưởng và tình cảm khán giả.

Mô hình rạp chiếu đại chúng của Beta Cinemas phủ sóng tại nhiều tỉnh thành

Beta Group xác định rõ sứ mệnh đồng hành cùng khán giả đại chúng bằng những sản phẩm giải trí chất lượng, giá cả hợp lý và dịch vụ cải tiến không ngừng. Thành công của Beta Xuân Thủy cùng sự góp mặt của nhiều cụm rạp Beta Cinemas trong bảng xếp hạng doanh số là minh chứng cho hiệu quả của hướng đi này - một chiến lược nhất quán và khác biệt giữa thị trường ngày càng cạnh tranh.

Tháng 8 bắt đầu với một cột mốc đáng tự hào, nhưng với Beta, đây chỉ là điểm khởi đầu cho chặng đường phía trước: tiếp tục mở rộng hệ sinh thái điện ảnh đại chúng, tạo thêm nhiều không gian giải trí thân thiện và đưa điện ảnh trở thành một phần gần gũi trong đời sống hàng ngày của mọi người dân Việt Nam.

Beta Cinemas - thành viên của Beta Group, được thành lập từ năm 2014 với mong muốn mang đến trải nghiệm điện ảnh chất lượng cao, hiện đại và gần gũi cho đông đảo khán giả đại chúng. Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Beta Cinemas đã xây dựng hệ thống gồm 21 cụm rạp chiếu phim trải dài trên toàn quốc, phục vụ hàng triệu lượt khán giả mỗi năm. Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng quy mô, Beta Group còn tiên phong trong việc đổi mới mô hình kinh doanh khi trở thành đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam triển khai mô hình nhượng quyền rạp chiếu phim, với 6 dự án nhượng quyền đã được triển khai thành công và nhiều kế hoạch mở rộng trong thời gian tới. Kiên định với sứ mệnh phổ cập điện ảnh chất lượng đến mọi tầng lớp, Beta Cinemas đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái giải trí thân thiện, hiện đại và phù hợp với nhu cầu của khán giả đại chúng tại Việt Nam.



