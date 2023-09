Bethesda xác nhận The Elder Scrolls 6 đang được phát triển

Theo Neowin, vào năm 2018, Bethesda đã cho cộng đồng game thủ cái nhìn thoáng qua về The Elder Scrolls 6 và kể từ đó, người hâm mộ đã luôn chờ đợi thêm thông tin về phần tiếp theo của The Elder Scrolls V: Skyrim. Sau nhiều năm, Bethesda giờ đây đã xác nhận rằng trò chơi The Elder Scrolls cao cấp tiếp theo đã bước vào quá trình phát triển ban đầu.

Theo đó, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Vandal của Tây Ban Nha, phó chủ tịch cấp cao Pete Hines của Bethesda đã cho biết The Elder Scrolls 6 hiện đã trải qua giai đoạn tiền sản xuất và bước vào giai đoạn phát triển hoàn chỉnh.

The Elder Scrolls 6 đã đi vào quỹ đạo phát triển BETHESDA

Khi được hỏi về việc liệu người hâm mộ có thể mong đợi thêm thông tin chi tiết nào về trò chơi mới rất được mong đợi sau khi Starfield ra mắt hay không, Hines cho biết rằng trọng tâm duy nhất của studio vào thời điểm hiện tại là hoàn thiện Starfield. Ông cũng không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào về giai đoạn tiền sản xuất của The Elder Scrolls 6.

Mặc dù vậy, đây vẫn là một tin tức đáng mừng đối với những người hâm mộ đang chờ đợi phần tiếp theo trong loạt game nhập vai giả tưởng được yêu thích, kể từ khi Skyrim phát hành vào năm 2011. Hiện chỉ có một đoạn teaser ngắn được trình chiếu tại sự kiến E3 2018 và hầu như tồn tại rất ít thông tin được tiết lộ về trò chơi trong những năm gần đây.

Nhìn chung, xác nhận của Pete Hines là một cột mốc quan trọng cho trò chơi The Elder Scrolls tiếp theo. Sau nhiều năm chờ đợi, người hâm mộ cuối cùng cũng có thể tiến gần hơn đến việc quay trở lại Tamriel, ngay cả khi hành trình này vẫn còn khoảng vài năm nữa.

Trong cuộc chiến pháp lý gần đây giữa Microsoft và FTC, ông chủ Xbox Phil Spencer đã gợi ý rằng The Elder Scrolls 6 vẫn còn ít nhất 5 năm nữa mới ra mắt. Điều này phù hợp với tiết lộ của Hines rằng Starfield vẫn là trò chơi được ưu tiên phát triển.