Better Choice Awards 2026 tôn vinh giải pháp AI và hạ tầng số kiến tạo quốc gia

Tối 4.10 tại Hà Nội, Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng, thu hút gần 1.000 đại biểu tham dự trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia. Bước sang mùa thứ tư với chủ đề "Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới", sự kiện đánh dấu bước chuyển dịch trọng tâm từ việc đánh giá các sản phẩm tiêu dùng riêng lẻ sang tôn vinh năng lực làm chủ công nghệ lõi và xây dựng hạ tầng phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Điểm nhấn mang tính chiến lược của mùa giải 2026 là việc bổ sung trục giải thưởng Nation Builders Awards (Kiến tạo đất nước), bám sát tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Trục giải này ghi nhận các doanh nghiệp trực tiếp xây dựng nền móng hạ tầng kỹ thuật và chuỗi giá trị công nghệ cao.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia chia sẻ tại sự kiện Ảnh: BTC

Tiêu biểu trong khối hạ tầng số, Tập đoàn Viettel nhận 4 giải thưởng nhờ các công trình trọng điểm trong năm: khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc vào tháng 1.2026; đưa Trung tâm Dữ liệu Hòa Lạc 2 tích hợp siêu máy tính NVIDIA H200 vào vận hành thương mại vào tháng 6.2026.

Bên cạnh công trình nội địa, giải thưởng cũng dành riêng hạng mục vinh danh các tập đoàn công nghệ toàn cầu gồm Samsung, LG, Intel, Amkor Technology và Qualcomm vì những đóng góp đưa năng lực nghiên cứu, sản xuất của Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng số thế giới.

Ở mảng ứng dụng phục vụ người dân, Better Choice Awards 2026 trao chứng nhận ứng dụng số tiêu biểu cho iHanoi - nền tảng Công dân Thủ đô số của TP.Hà Nội. Ứng dụng được ghi nhận nhờ khả năng tối ưu hóa quy trình tiếp nhận phản ánh hiện trường, tra cứu thông tin hành chính và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay trên thiết bị di động.

Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ghi nhận sự áp đảo của các giải pháp bản địa tại trục Innovative Choice Awards. Tập đoàn FPT được vinh danh ở cả hai hạng mục sản phẩm AI Make in Vietnam và giải pháp AI tác tử (Agentic AI) dành cho doanh nghiệp. Cùng với đó, các mô hình ngôn ngữ lớn tối ưu hóa riêng cho tiếng Việt và hệ thống trạm sạc xe điện thông minh (Volterra) tiếp tục minh chứng cho xu hướng đưa công nghệ số giải quyết các bài toán vận hành thực tế.

Nhiều thương hiệu Việt đã vươn ra thế giới Ảnh: BTC

Theo ông Võ Xuân Hoài, Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC), đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở việc tạo ra sản phẩm mới, mà là quá trình liên tục cải tiến hiệu quả vận hành và tạo giá trị thực tiễn cho nền kinh tế. Sự hiện diện đồng thời của các nền tảng số cơ sở, giải pháp AI tự chủ và hạ tầng siêu tính toán tại giải thưởng năm nay cho thấy chuyển đổi số tại Việt Nam đang từng bước hoàn thiện từ lớp hạ tầng phần cứng cho đến các dịch vụ ứng dụng đầu cuối.