Better Choice Awards chọn người dùng làm thước đo giá trị, không phải bảng thông số

Khởi nguồn từ Car Choice Awards

Better Choice Awards đã qua bốn mùa giải, nhưng với ông Thắng, đây là năm thứ năm ông gắn bó với giải thưởng, bởi mọi thứ bắt đầu từ năm 2022 dưới tên gọi Car Choice Awards. Ông cho biết giải thưởng khởi nguồn từ chính VCCorp.

Khi xây dựng giải, ban tổ chức không đặt nặng việc chọn ra chiếc xe đẹp nhất, mạnh nhất hay có bảng thông số ấn tượng nhất. Điều họ quan tâm là giúp người tiêu dùng tìm được những sản phẩm có trải nghiệm tốt nhất và mang lại giá trị cao nhất cho người sử dụng.

Ông Thắng cho rằng thông số kỹ thuật không trả lời được câu hỏi đó. Câu trả lời đến từ trải nghiệm thực tế của người dùng và đánh giá của các chuyên gia đầu ngành. Theo ông, thông số hay thành tích doanh số không thể nói lên điều ấy, chỉ khi người dùng thực sự cảm nhận được giá trị thì sản phẩm mới có tiếng nói. Better Choice Awards ra đời từ tinh thần này.

Hai cột mốc 2023 và 2025

Năm 2023, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tham gia đồng hành, điều khiến ông và các cộng sự rất vui mừng. Ông cho rằng sự đồng hành này đã nâng tầm giải thưởng thành nơi tôn vinh những sản phẩm có tính đổi mới sáng tạo và đặc biệt là mang lại lợi ích cao cho người tiêu dùng.

Đến năm 2025, giải thưởng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Cục Đổi mới sáng tạo thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo ông Thắng, nhờ đó Better Choice Awards trở thành một phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Nation Builders Awards, hạng mục mới của năm nay

Mùa giải 2026 có thêm hạng mục Nation Builders Awards, được ông Thắng đánh giá là rất quan trọng. Hạng mục này dành cho các doanh nghiệp thực sự mang lại giá trị đích thực cho sự phát triển của đất nước và cho việc nâng cao đời sống người dân. Ông khẳng định những đơn vị nhận giải phải là những đơn vị đem đến giá trị thật và tạo ra thay đổi tích cực trong đời sống của người Việt Nam.

Uy tín đến từ doanh nghiệp và người tiêu dùng

Nhìn lại chặng đường, ông Thắng tóm lược rằng Better Choice Awards bắt đầu từ VCCorp rồi được NIC và Cục Đổi mới sáng tạo đồng hành, vun đắp. Tuy vậy, ông cho rằng uy tín của giải thưởng thực sự đến từ các doanh nghiệp đã làm ra những sản phẩm tuyệt vời và từ người tiêu dùng đã tham gia bình chọn, chọn lọc ra những sản phẩm mang lại giá trị tích cực. Ông khép lại phần chia sẻ bằng lời cảm ơn trân trọng.

Từ một giải thưởng về xe năm 2022 đến vị thế hiện nay, hành trình ấy có nhiều cột mốc và nhiều đơn vị đồng hành, nhưng xuyên suốt vẫn là một cách nhìn rằng sản phẩm tốt là sản phẩm đem lại trải nghiệm và giá trị thực cho người dùng. Thông số thì đo được, doanh số thì đếm được, còn giá trị thật thì phải chờ người dùng lên tiếng.