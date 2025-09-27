Bezone phân phối nhà phố The Campus 2 tại đại đô thị Eco Central Park-Nghệ An

The Campus 2 – một mảnh ghép mới, sôi động tại đại đô thị xanh Eco Central Park

Phát triển trên chính quê hương Nghệ An

Công ty TNHH Sàn Bất Động Sản BE-ZONE (Bezone) được thành lập năm 2022, do những doanh nhân trẻ xứ Nghệ tâm huyết dựng xây. Với nền tảng am hiểu và gắn bó trong từng chặng đường phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An, Bezone nắm bắt được những cơ hội và có phương pháp đánh giá tiềm năng bất động sản nhạy bén, đón đầu xu hướng. Do đó, đội ngũ trẻ trung và nhiệt huyết của Bezone đã gặt hái được nhiều kết quả ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản Nghệ An.

Trải qua hơn 3 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với nhiều phân khúc khác nhau, Bezone đã khẳng định uy tín qua những thành tựu đạt được, đồng thời xây dựng niềm tin vững chắc từ khách hàng và đối tác. Hiện Bezone đã có 2 chi nhánh hoạt động với hơn 50 nhân sự giàu kinh nghiệm.

Bezone với đội ngũ giàu kinh nghiệm, chính thức phân phối nhà phố The Campus 2 tại đại đô thị Eco Central Park của nhà sáng lập Ecopark

Thế mạnh của Bezone nằm ở sự am hiểu thị trường địa phương, nắm rõ thói quen đầu tư của khách hàng, cùng dịch vụ tận tâm, chuyên nghiệp. Với tinh thần lấy hiệu quả làm trọng tâm, Bezone không chỉ đơn thuần là đơn vị phân phối sản phẩm mà còn là cánh tay nối dài giữa chủ đầu tư và khách hàng, hướng tới sự phát triển bền vững và lâu dài.

‘Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp phát triển bất động sản chuyên nghiệp và đáng tin cậy để phát triển mạnh mẽ tại Nghệ An, chúng tôi tự tin hợp tác với nhà sáng lập Ecopark để đưa phân khu mới nhất - The Campus 2 ra thị trường’, ông Phan Đình Thìn - Tổng Giám Đốc Bezone chia sẻ.

Nhà phố hiện đại giữa lòng đô thị xanh

Được quy hoạch để trở thành đô thị sáng tạo, đón đầu xu thế phát triển bền vững của khu vực và đất nước, phân khu The Campus 2, Eco Central Park vừa ‘trình làng’ đã nhanh chóng thu hút lượng quan tâm lớn từ giới đầu tư và khách hàng. Tiếp nối thành công từ trung tâm học tập, giải trí, sáng tạo Campus Park 1, phân khu mới được đánh giá có nhiều điểm vượt trội về vị trí, thiết kế, công năng cùng hệ tiện ích đi kèm.

Vị trí đắc địa tại cửa ngõ thương mại của phân khu The Campus 2.

The Campus 2 sở hữu tọa độ kim cương ngay cửa ngõ đại đô thị Eco Central Park với một mặt tiền tiếp giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, rộng 70m, đã thông toàn tuyến năm ngoái. Với hạ tầng giao thông hiện đại, cư dân và du khách có thể dễ dàng di chuyển nhanh chóng vào các phường trung tâm của Nghệ An, khu du lịch biển Cửa Lò hay từ sân bay quốc tế Vinh đến đại dự án.

Đặc biệt, vị trí của The Campus 2 còn tiếp giáp đại lộ Âu Cơ rộng 34m, nằm trực diện Quảng trường Ánh Sáng 3.5 ha đã và đang đưa vào hoạt động thử nghiệm. Khu vực này được chủ đầu tư định vị là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn, tâm điểm vui chơi, giải trí cho cư dân toàn bộ khu đô thị và khu vực lân cận. Ưu thế về vị trí không chỉ đem đến giá trị sống tiện nghi mà còn mở ra triển vọng khai thác kinh doanh, dựa trên lợi thế thu hút thương mại dịch vụ của The Campus 2.

Mỗi căn nhà đều sở hữu mặt tiền, vỉa hè rộng rãi

Phân khu này được nhà sáng lập Ecopark chăm chút từ quy hoạch đến thiết kế, đem đến bộ sưu tập độc đáo tiên phong xuất hiện tại thị trường Bắc Trung Bộ. Ngay từ thời điểm ra mắt, giới đầu tư đã ấn tượng với các dòng sản phẩm đa dạng gồm siêu biệt thự phố quảng trường, shophouse mặt tiền đại lộ Nguyễn Sỹ Sách, Âu Cơ hay nhà phố nội khu. Mỗi căn nhà đều sở hữu mặt tiền rộng rãi, cửa kính lớn cùng vỉa hè thoáng đãng, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ trải nghiệm sống, lưu trú cao cấp đến kinh doanh dịch vụ.

Tuyến phố với đa dạng hình thức, sản phẩm kinh doanh sẽ có tại The Campus 2.

Tiềm năng khai thác kinh doanh của The Campus 2 được bảo chứng từ lượng cầu dồi dào của cộng đồng dân cư sẵn có tại tháp Central Park Residences sẽ bàn giao cuối năm nay. Nguồn khách nội khu ổn định sẽ kích thích nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, vui chơi, giải trí quanh năm cho các tuyến phố thương mại đắc địa. Cùng với dòng khách du lịch hàng năm tạo nên lực hút khổng lồ cho các tuyến phố The Campus 2.

Trẻ được học tập, vui chơi trong không gian xanh của đại đô thị

Ngoài ra, bao quanh phân khu là chuỗi tiện ích nội khu ngập tràn, gia tăng sức hút với cư dân và du khách. Trong đó phải kể đến công viên thực nghiệm Campus Park rộng 15.000m2 tiên phong xuất hiện tại Nghệ An, chuỗi thể thao liên hoàn giúp rèn luyện tài năng trẻ, quảng trường nhạc nước hay chuỗi thương mại dịch vụ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu đa dạng của tất cả các thế hệ.

Mới đây, hệ thống trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Vinh tiên phong xuất hiện tại Nghệ An và được đặt tại khu đô thị Eco Central Park, mở ra cơ hội phát triển toàn diện cho các con em của cư dân, góp phần nuôi dưỡng các thế hệ công dân toàn cầu.

Trường liên cấp FPT Vinh khởi công hôm 19.9 tại Eco Central Park

Với định hướng trở thành hình mẫu cho mô hình phát triển đô thị thế hệ mới, trung tâm Nghệ An đang quy tụ đông đảo chuyên gia, kỹ sư, quản lý cao cấp, người trẻ khởi nghiệp đổ về làm việc và sinh sống. Cùng với sự đồng hành của đại lý uy tín Cen Bắc Trung Bộ, phân khu The Campus 2 tại khu đô thị Eco Central Park hứa hẹn trở thành tâm điểm thương mại dịch vụ của khu vực, mở ra chuẩn sống khác biệt cùng triển vọng đầu tư bền vững cho những chủ nhân thông thái.

