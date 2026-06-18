BGHOME đưa ‘Giá trị sống đích thực’ đến với mỗi ngôi nhà

Theo chia sẻ của anh Bùi Văn Huấn - Giám đốc thương hiệu BGHOME - chặng đường đưa một doanh nghiệp vươn lên nằm trong Top 50 Thương hiệu nổi tiếng quốc gia (2022) chưa bao giờ là một bài toán dễ dàng. Nó bắt đầu từ một "cú hích" mang tên: Đam mê.

Rời "vùng an toàn" để theo đuổi triết lý không gian sống xanh

Từng có thời gian dài gắn bó với lĩnh vực xây dựng và nội thất, anh Bùi Văn Huấn sớm nhìn ra những khoảng trống của thị trường. Nơi đó không thiếu những sản phẩm đẹp, nhưng lại hiếm hoi những thương hiệu có thể mang đến một trải nghiệm trọn vẹn và một "linh hồn" thực sự cho tổ ấm.

Sự trăn trở ấy đã thôi thúc anh đưa ra quyết định táo bạo: Rời bỏ vùng an toàn để sáng lập nên BGHOME. "Tôi muốn tạo ra một thương hiệu mang dấu ấn riêng, nơi mỗi sản phẩm không chỉ là vật dụng vô tri mà phải góp phần kiến tạo nên 'Giá trị sống đích thực' cho gia chủ", anh Huấn chia sẻ.

Anh Bùi Văn Huấn - CEO Công ty BGHOME ẢNH: BGHOME

Sự khác biệt của BGHOME ngay từ những ngày đầu nằm ở triết lý "khách hàng là trung tâm". Thương hiệu tiên phong trao đi những giá trị vượt trội: Từ tư vấn thiết kế 3D hoàn toàn miễn phí, đến sự chăm chút tỉ mỉ trong từng chính sách bảo hành, hậu mãi. Nhờ sự tận tâm ấy, BGHOME đã lặng lẽ chinh phục hàng ngàn dự án lớn nhỏ, từ các căn hộ chung cư cao cấp, biệt thự sang trọng cho đến những công trình đòi hỏi khắt khe như khách sạn và bệnh viện.

Tư duy nội thất xanh và khát vọng vươn biển lớn

Giữa một thị trường cạnh tranh khốc liệt, khi nhiều doanh nghiệp chọn chạy đua về giá, anh Huấn định hướng BGHOME đi theo con đường phát triển bền vững dựa trên thực lực.

Công ty mạnh tay đầu tư hệ thống nhà máy hiện đại quy mô lên tới 6.000 m², đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2015. Những sản phẩm chủ lực của BGHOME - từ các dòng cửa gỗ công nghiệp, cửa chống cháy EI30, vật liệu nội thất hiện đại như HDF, MDF, Laminate, Veneer... nhiều dòng có khả năng chịu ẩm, chống cháy theo tiêu chuẩn quốc tế - đều là minh chứng cho sự đẳng cấp trong thiết kế và sự bền bỉ cùng thời gian.

Không ngừng đổi mới và đón đầu xu hướng chuyển đổi số, doanh nghiệp đã nhanh chóng mở rộng hiện diện trên các nền tảng thương mại điện tử hàng đầu như Shopee, TikTok Shop và Facebook. Bên cạnh đó, với 2 năm kinh nghiệm kinh doanh trên Alibaba - nền tảng thương mại điện tử B2B quy mô toàn cầu, doanh nghiệp đã từng bước khẳng định năng lực tiếp cận thị trường quốc tế. Song song với hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp còn ứng dụng hệ thống quản trị ERP hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Anh Huấn trực tiếp giới thiệu sản phẩm thớt gỗ sạch của BGHOME tới người tiêu dùng tại hội chợ Xuân VTV 2026 ẢNH: BGHOME

Chuyển đổi số không chỉ giúp BGHOME tối ưu hóa vận hành mà còn rút ngắn khoảng cách với khách hàng, mang những thiết kế tinh xảo đến tận tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng nhất.

Với góc nhìn của một doanh nhân hiện đại, CEO Bùi Văn Huấn khẳng định nội thất xanh và sự bền vững chính là lời giải cho tương lai của ngành nội thất.

Sự cam kết này không nằm ở những lời hứa hẹn mà được hiện thực hóa bằng những sản phẩm cụ thể. BGHOME đã và đang ưu tiên đưa các vật liệu tự nhiên, dễ tái tạo và không độc hại vào quy trình sản xuất. Nổi bật trong số đó là bộ sưu tập thớt gỗ gia dụng an toàn, được chế tác tỉ mỉ từ các nguồn nguyên liệu thân thiện như gỗ cao su, gỗ tếch, gỗ óc chó và gỗ tre. Tiêu biểu phải kể đến bộ sưu tập thớt gỗ sạch gia dụng - một dòng sản phẩm không chỉ được thị trường nội địa đón nhận nồng nhiệt mà còn là "tấm vé" đưa BGHOME xuất khẩu thành công sang thị trường Mỹ đầy khắt khe.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chú trọng bảo vệ nguồn tài nguyên thông qua việc tham gia trồng rừng và sử dụng nguồn gỗ sạch, đảm bảo vòng tuần hoàn bền vững của tự nhiên. Trong thời gian tới, công ty dự kiến sẽ mở rộng nghiên cứu, phát triển thêm các dòng sản phẩm sử dụng sơn sinh học, gỗ tái chế và cam kết nỗ lực giảm thiểu phát thải trong suốt quy trình sản xuất.

Sau hơn một thập kỷ bền bỉ kiến tạo và phát triển, hệ thống chi nhánh trải dài từ Hà Nội, nhà máy quy mô lớn tại Hoài Đức, văn phòng đại diện tại Vinhomes Ocean Park (Hưng Yên) cho đến những chuyến container vươn ra thị trường quốc tế đã trở thành minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược và tâm huyết của vị doanh nhân 8X.

Nhìn lại hành trình đã qua, có thể thấy nội thất xanh dưới sự dẫn dắt của CEO Bùi Văn Huấn chưa bao giờ là một trào lưu ngắn hạn hay một chiến lược truyền thông bề nổi. Đó là một bản cam kết bền bỉ, một hành trình kiến tạo những "Giá trị sống đích thực", nơi mỗi sản phẩm ra đời đều mang theo sự trân trọng sâu sắc đối với sức khỏe con người và hệ sinh thái tự nhiên. Người đứng đầu của BGHOME luôn tâm niệm rằng, một doanh nghiệp chỉ thực sự vươn đến đỉnh cao khi những giá trị họ tạo ra song hành cùng lợi ích của cộng đồng và để lại một "di sản xanh" cho thế hệ mai sau.

Chính từ nền tảng triết lý vững chắc và nhân văn ấy, BGHOME đang tự tin hiện thực hóa những khát vọng lớn lao hơn. Không dừng lại ở những thành công tại thị trường nội địa hay những đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ, thương hiệu hiện đang ấp ủ chiến lược tiến sâu vào thị trường Đông Nam Á. Bước đi này không đơn thuần là bài toán mở rộng quy mô kinh doanh, mà còn là khát khao khẳng định vị thế của ngành nội thất Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Từng chiếc thớt gỗ, từng cánh cửa hay mỗi không gian nội thất được xuất ngoại sẽ như một "đại sứ" thầm lặng, mang theo trí tuệ, sự chau chuốt và đôi bàn tay tài hoa của người thợ Việt đến với thế giới. Bằng tất cả tâm huyết đó, BGHOME sẽ tiếp tục sải những bước đi vững chãi, đưa triết lý kiến tạo "Giá trị sống đích thực" vượt ra khỏi biên giới quốc gia để vươn mình ra biển lớn.