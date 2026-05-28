BHXH Khánh Hòa chấn chỉnh dịch vụ công và 'tiếp sức' lực lượng an ninh cơ sở

Tối hậu thư cho nạn "ngâm" hồ sơ và thái độ thờ ơ

Theo văn bản chỉ đạo vừa ban hành, BHXH tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Giám đốc BHXH các địa phương và Trưởng các phòng nghiệp vụ phải chấm dứt ngay tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn do nguyên nhân chủ quan nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, một quy trình nghiêm ngặt đã được thiết lập: Đối với các hồ sơ dự kiến quá hạn, chậm nhất 1 ngày trước thời điểm hết hạn, đơn vị giải quyết phải có văn bản thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính công và gửi thư xin lỗi đến người dân, doanh nghiệp. Trong thư phải nêu rõ lý do trễ hẹn và ngày hẹn trả chính xác. Mọi trường hợp trễ hẹn mà lựa chọn "im lặng" đều sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm nghiêm khắc. Các đơn vị trực thuộc không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ quá một lần kể từ lượt tiếp nhận đầu tiên. Toàn bộ tiến độ xử lý phải được công khai để người dân dễ dàng giám sát trực tuyến. Kiên quyết điều chuyển, thay thế vị trí công tác đối với những viên chức, người lao động có thái độ cửa quyền, nhũng nhiễu hoặc không đáp ứng được kỹ năng giao tiếp cơ bản.

BHXH tỉnh Khánh Hòa tập trung triển khai chính sách nhằm bảo đảm quyền lợi an sinh cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ẢNH: CTV

"Tiếp sức" đóng bảo hiểm cho lực lượng an ninh cơ sở

Song song với việc cải cách hành chính, BHXH tỉnh Khánh Hòa cũng tập trung triển khai chính sách nhân văn nhằm bảo đảm quyền lợi an sinh cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (gọi tắt là lực lượng cơ sở) - những người ngày đêm giữ gìn bình yên cho xóm làng nhưng chưa thuộc diện đóng BHXH, BHYT bắt buộc.

Căn cứ Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Khánh Hòa, lực lượng cơ sở sẽ được hỗ trợ Bảo hiểm y tế: Hỗ trợ 100% tiền mua thẻ BHYT hằng năm theo diện hộ gia đình. BHXH tự nguyện: Được hỗ trợ đóng theo mức thấp nhất (tính trên mức chuẩn hộ nghèo nông thôn là 1.500.000 đồng, tương đương mức đóng 330.000 đồng/tháng).

Nhờ sự lồng ghép, cộng dồn linh hoạt giữa gói hỗ trợ của Trung ương (Nghị định số 159/2025/NĐ-CP) và chính sách đặc thù của địa phương (Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐND), số tiền thực tế mà lực lượng an ninh cơ sở tại Khánh Hòa phải bỏ ra hằng tháng đã giảm đi rất nhiều.

BHXH tỉnh Khánh Hòa tập trung triển khai chính sách nhằm bảo đảm quyền lợi an sinh cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ẢNH: CTV

Chi tiết mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng sau hỗ trợ:

(Áp dụng cho người có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa)

STT Nhóm đối tượng tích hợp Tổng tỷ lệ được hỗ trợ Ngân sách chi trả (đồng/tháng) Người dân chỉ cần đóng (đồng/tháng) 1 Thuộc hộ nghèo/Người sống tại xã đảo, đặc khu 80% 264.000 66.000 2 Thuộc hộ cận nghèo 65% 214.500 115.500 3 Là người dân tộc thiểu số 45% 148.500 181.500 4 Các đối tượng khác 30% 99.000 231.000

Đối với thành viên không có thường trú tại Khánh Hòa: Vẫn được đảm bảo quyền lợi thông qua mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương (từ 20% đến 50% tùy đối tượng cụ thể). Người tham gia hoàn toàn có thể lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng cao hơn. Khi đó, phần ngân sách hỗ trợ của Nhà nước vẫn được giữ cố định ở mức tối đa (như bảng trên), người dân chỉ cần tự đóng thêm phần chênh lệch phát sinh.

Việc vừa siết chặt kỷ luật hành chính nội bộ, vừa ban hành biểu mức hỗ trợ an sinh rõ ràng, dễ hiểu cho thấy một tư duy quản lý minh bạch và quyết liệt. Kết quả nâng cao chỉ số hài lòng này sẽ không nằm trên những bản báo cáo thành tích, mà được BHXH tỉnh Khánh Hòa dùng làm thước đo trực tiếp để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét duyệt thi đua của người đứng đầu các đơn vị trong năm 2026.