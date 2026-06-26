BHXH Khánh Hòa đưa chính sách an sinh đến từng người dân và doanh nghiệp ẢNH: TN

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa cho thấy một bức tranh chuyển dịch mạnh mẽ, từ tư duy "chờ người dân đến" sang "chủ động gõ cửa từng nhà", để phổ biến các chính sách mới về BHXH cho từng người dân và doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khi chính sách "gõ cửa" từng nhà

Năm 2026 ghi nhận cột mốc pháp lý quan trọng có hiệu lực, nổi bật là các điểm mới mang tính bước ngoặt của Luật BHXH năm 2024, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, cùng các văn bản mang tính chiến lược như Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về BHYT toàn dân trong giai đoạn mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng này, BHXH tỉnh Khánh Hòa đã chủ động về nhân sự, linh hoạt kết hợp với ngành Nội vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và UBND xã, phường, tổ chức nhiều hội nghị đối thoại trực tiếp với các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp và trao đổi trực tuyến với người lao động và người dân để tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận cao.

Công tác truyền thông trực quan được thực hiện mạnh mẽ, xuyên suốt ẢNH: TN

Thông qua các điểm truyền thông cộng đồng, các gian hàng tư vấn tại chợ truyền thống, trung tâm thương mại và khu đông dân cư, các chính sách mới về BHXH đã được tuyên truyền phổ biến đến từng người dân. Đặc biệt, trong chiến dịch ra quân đồng loạt hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, công tác truyền thông trực quan được thực hiện mạnh mẽ với chủ đề xuyên suốt: "Bảo hiểm xã hội - điểm tựa an sinh trọn đời".

Cùng với đó, các hội nghị tư vấn tại cơ sở, nhóm nhỏ hướng đến từng hộ kinh doanh cá thể đã đạt được những con số ấn tượng, vượt trên 50% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đột phá công nghệ số

Điểm nhấn trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật của BHXH Khánh Hòa trong 6 tháng đầu năm 2026 chính là sự chuyển mình số hóa. BHXH tỉnh Khánh Hòa đã phát huy tối đa sức mạnh của hệ sinh thái số, bao gồm: trang thông tin điện tử của tỉnh; fanpage mạng xã hội chính thức; ứng dụng VssID - BHXH số.

Việc ứng dụng truyền thông đa phương tiện giúp người lao động dễ dàng tiếp cận quyền lợi, trong khi hệ thống loa truyền thanh cơ sở và tài liệu trực quan bằng tiếng Chăm, Raglai… lại phát huy tác dụng tối đa tại vùng sâu, vùng xa, phù hợp với phong tục tập quán của từng cộng đồng.

Hội nghị đối thoại trực tiếp với các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp và trao đổi trực tuyến với người lao động và người dân để tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận cao ẢNH: TN

Bên cạnh đó, việc gắn liền tuyên truyền với cải cách thủ tục hành chính, niêm yết công khai quy trình giải quyết chế độ và tích cực xử lý phản ánh trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đã củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân. Người dân không chỉ hiểu được luật mà còn thấy rõ sự minh bạch, tiện lợi khi tham gia hệ thống an sinh xã hội.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2026 không chỉ là những con số báo cáo khô khan, mà là sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân địa phương về tấm lưới an sinh xã hội. Công tác tuyên truyền về pháp luật của BHXH tỉnh Khánh Hòa đã minh chứng: khi chính sách được truyền đạt bằng sự thấu hiểu, tận tâm và công nghệ hiện đại, sẽ trở thành niềm tin vững chắc, đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng đến từng người dân và doanh nghiệp.