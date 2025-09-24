Đây không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn mà còn là một bước đi chiến lược, thể hiện cam kết của ngành BHXH trong việc cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ.

BHXH Khánh Hòa hướng tới mục tiêu lấy người dân làm trung tâm phục vụ Ảnh: TN

Nâng cao chất lượng dịch vụ

Với phương châm ‘lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể, là trung tâm phục vụ’, đợt khảo sát này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Theo BHXH Khánh Hòa, mục đích chính của đợt khảo sát là thu thập dữ liệu khách quan, làm cơ sở để BHXH Việt Nam hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, cắt giảm thủ tục rườm rà và điều chỉnh chính sách cho phù hợp với thực tiễn. Kết quả khảo sát không chỉ giúp cơ quan BHXH các cấp nắm bắt kịp thời những vướng mắc, mong muốn của người dân, mà còn là căn cứ để đề xuất, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT).

Đợt khảo sát sẽ tập trung vào hai nội dung chính: mức độ hài lòng đối với việc tổ chức thực hiện chính sách (chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí...) và mức độ hài lòng với các dịch vụ hành chính công. Bốn yếu tố quan trọng được đưa vào khảo sát để đánh giá chính sách, gồm: Trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan BHXH; sự tham gia của tổ chức, cá nhân; chất lượng thực hiện chính sách và kết quả, tác động của chính sách. Tương tự, 5 yếu tố cốt lõi của dịch vụ hành chính công cũng được đưa ra để đo lường, bao gồm: tiếp cận dịch vụ, thủ tục hành chính, thái độ viên chức, kết quả dịch vụ và quy trình xử lý phản ánh, kiến nghị.

Khảo sát toàn diện, đảm bảo tính khách quan

Đợt khảo sát được thiết kế với phương pháp khoa học, hiện đại, đảm bảo tính khả thi và dễ áp dụng. Đối tượng khảo sát là các tổ chức, cá nhân đã thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH trong năm 2025. Phạm vi khảo sát rất rộng, bao gồm văn phòng BHXH tỉnh Khánh Hòa, 13 BHXH cơ sở (từ ngày 18.9.2025 còn 9 cơ sở), các tổ chức dịch vụ thu/chi, cơ sở khám chữa bệnh BHYT và giao dịch điện tử. Điều này giúp BHXH Khánh Hòa có cái nhìn đa chiều, toàn diện về chất lượng dịch vụ tại mọi điểm chạm.

Với quy mô mẫu lên tới 2.458 phiếu, được phân bổ chi tiết cho từng lĩnh vực, đợt khảo sát hứa hẹn sẽ mang lại kết quả đáng tin cậy. Các phiếu khảo sát được thiết kế riêng biệt cho từng đối tượng, từ người giao dịch trực tiếp tại bộ phận một cửa (Phiếu 1A), người sử dụng dịch vụ trực tuyến (Phiếu 1B), đến người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua tổ chức dịch vụ thu (Phiếu 2), người hưởng lương hưu qua thẻ ATM (Phiếu 3) và bệnh nhân khám, chữa bệnh BHYT (Phiếu 4). Đặc biệt, quá trình khảo sát sẽ được thực hiện trực tiếp, thu hồi phiếu ngay sau khi hoàn thành, đảm bảo tính chân thực và chính xác của dữ liệu.

Để đảm bảo sự thành công của kế hoạch, các phòng ban chuyên môn của BHXH Khánh Hòa được phân công nhiệm vụ cụ thể. Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia đóng vai trò chủ trì, điều phối. Các phòng nghiệp vụ khác như Tổ chức - hành chính, quản lý thu, chế độ BHXH, kiểm tra, chế độ BHYT, kế hoạch - tài chính và công nghệ thông tin đều có trách nhiệm trích xuất dữ liệu, thực hiện khảo sát và tổng hợp kết quả. BHXH cơ sở cũng được giao trọng trách lớn trong việc triển khai kế hoạch tại địa phương, đảm bảo mọi ý kiến của người dân đều được lắng nghe.

Lộ trình rõ ràng, kết quả minh bạch

Đánh giá sự hài lòng của người dân Ảnh: TN

Đợt khảo sát chính thức bắt đầu từ ngày 15.9.2025 và dự kiến kết thúc vào ngày 15.11.2025. Sau khi tổng hợp, phân tích dữ liệu, kết quả đánh giá mức độ hài lòng sẽ được công bố rộng rãi vào quý I năm 2026. Sự công bố này thể hiện sự minh bạch, công khai với mục tiêu lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo phục vụ của cơ quan BHXH. Đây sẽ là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của BHXH tỉnh Khánh Hòa nói riêng và BHXH Việt Nam nói chung, hướng tới một hệ thống an sinh xã hội hiện đại, thân thiện, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp.