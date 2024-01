Ông Nguyễn Trung Thành, Phó giám đốc BHXH Ninh Thuận, cho biết trong bối cảnh kinh tế - xã hội trên địa bàn Ninh Thuận còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân, tác động tiêu cực đến việc tham gia đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) của các doanh nghiệp, người lao động; ảnh hưởng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong năm 2023. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận và sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ..., BHXH Ninh Thuận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

BHXH Ninh Thuận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 T.N

Kết quả đạt được trong năm 2023, gồm: Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN được 1.383.346/1.363.646 triệu đồng, đạt 101,44% kế hoạch; 45.162/44.922 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 100,5% kế hoạch; 40.177/39.860 người tham gia BHTN, đạt 100,8% kế hoạch; 567.219/566.603 người tham gia BHYT, đạt 100,11% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ BHYT 567.264/598.683 người, đạt 94,74% dân số toàn tỉnh, vượt 0,19% theo chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh Ninh Thuận giao. Công tác giải quyết các chế độ BHXH, BHTN đầy đủ, kịp thời cho 29.640 lượt người, cao hơn 10,98% so với cùng kỳ năm 2022; thực hiện phương thức chi trả không dùng tiền mặt đạt 87,63%/ số người thụ hưởng, vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao; cài đặt VssID được 49.640/45.680 tài khoản được phê duyệt và kích hoạt, đạt 108,7% kế hoạch; đồng bộ dữ liệu dân cư 513.469/529.333 người đạt 97%. Năm 2023 có 1.410.554 lượt người khám chữa bệnh BHYT, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022. Chi phí khám chữa bệnh BHYT là 636.220 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 106,34% so với dự toán giao, thực hiện thanh tra, kiểm tra 23 cuộc/118 đơn vị, đạt 121% kế hoạch…

Đáng chú ý, BHXH Ninh Thuận đã phối hợp tham mưu Tỉnh ủy tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch số 115-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH (gọi tắt Nghị quyết 28-NQ/TW); ban hành nghị quyết số 27-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phát triển người tham gia BHXH đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phối hợp với Sở Y tế Ninh Thuận và các đơn vị liên quan thường xuyên chấn chỉnh, giải quyết tháo gỡ những tồn tại vướng mắc, ngăn chặn kịp thời các dấu hiệu lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT. Thực hiện hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử kết nối dữ liệu liên thông với gần 100% các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn toàn tỉnh; bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người bệnh, sử dụng Quỹ BHYT an toàn, hợp lý, hiệu quả.

Để phát huy những thành tích đạt được, ngay trong những ngày đầu năm 2024, BHXH Ninh Thuận tiếp tục bám sát sự chỉ đạo BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận; đồng thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2024. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW; chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ ngày 16.8.2018 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TW; công văn số 4529-CV/TU ngày 26.9.2023 và công văn số 916-CV/BCSĐ ngày 27.9.2023 về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN… Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp truyền thông BHXH, BHYT, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động; bám sát địa bàn và người dân để có giải pháp tuyên truyền phù hợp cho người dân. Tập trung thu BHXH, BHYT, BHTN đúng, đủ, kịp thời, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BHTN theo kế hoạch giao trong năm 2024.