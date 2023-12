BHXH Ninh Thuận làm tốt công tác tặng thẻ BHYT cho người khó khăn

Theo Phó giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận Võ Thành Trung, BHYT là một trong những chính sách được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, là chính sách an sinh xã hội quan trọng vì mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Mỗi tấm thẻ BHYT tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng ý nghĩa vô cùng to lớn, thiết thực đối với người dân, nhất là người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây được xem là "bùa hộ mệnh" của bản thân người dân và gia đình; giúp giảm gánh nặng tài chính khi không may bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn..., đặc biệt là các bệnh nặng, phải điều trị lâu dài.

Những tấm thẻ BHYT được trao tặng là sự hỗ trợ ban đầu nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của tấm thẻ BHYT đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Việc tặng thẻ BHYT sẽ góp phần lan tỏa hiệu quả chính sách, từ đó các cấp ngành, cộng đồng tiếp tục cùng với cơ quan BHXH tuyên truyền, vận động người dân chủ động, tích cực tham gia BHYT.

Theo ông Võ Thành Trung, hiện còn nhiều gia đình do hoàn cảnh khó khăn chưa có điều kiện để tham gia BHYT. Phát huy tinh thần "tương thân, tương ái", BHXH Ninh Thuận triển khai chương trình kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, địa phương… tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT, đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHYT toàn dân.

BHXH huyện Thuận Bắc trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn Ảnh: Thành Nguyễn

Gia đình thuộc diện khó khăn, khi được tặng thẻ BHYT, bà Nguyễn Thị Ngọc (khu phố 3, P.Đông Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) cảm động cho biết, do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình bà chưa mua được thẻ BHYT cho cả nhà. "Thay mặt những gia đình khó khăn được nhận thẻ BHYT, xin gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương, doanh nghiệp, đơn vị tài trợ và nhất là ngành BHXH đã quan tâm, xét tặng thẻ BHYT cho người dân, tạo điều kiện để bà con được thụ hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe của Nhà nước, từ đó giúp bà con ổn định kinh tế gia đình và yên tâm làm ăn xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn", bà Ngọc xúc động nói.

Niềm vui của bà Ngọc cũng chính là niềm vui chung của 1.773 hộ dân khi nhận được tặng thẻ BHYT trong năm 2023. Không chỉ gia đình thuộc hộ khó khăn mới có "tấm bùa hộ mệnh" mà 294 học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được các đơn vị kịp thời trao tặng thẻ BHYT, qua đó giúp các em yên tâm học tập.

Để có những tấm thẻ BHYT đầy nghĩa tình, từ nhiều năm qua, BHXH tỉnh Ninh Thuận đã nỗ lực vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ với mong muốn nhân lên những giá trị nhân văn cao đẹp của chính sách BHXH, BHYT. Theo số liệu của BHXH Ninh Thuận, từ năm 2021 đến nay, BHXH Ninh Thuận đã vận động được gần 2 tỉ đồng, nguồn kinh phí đó đã trao tặng 377 sổ BHXH và 12.289 thẻ BHYT đến người dân khó khăn. Qua đó, lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân đạo, chia sẻ của chính sách BHXH, BHYT mang lại; đồng thời tạo điều kiện cho người dân tiếp tục tham gia, bảo đảm có lương hưu, ổn định cuộc sống khi tuổi già.

Theo ông Võ Thành Trung, hiện quỹ BHYT đã chi trả phần lớn các kỹ thuật, thuốc và nhiều dịch vụ khám và điều trị bệnh khác đối với những người tham gia BHYT, kể cả những kỹ thuật cao. Vì thế, có BHYT trong tay, người dân yên tâm hơn khi điều trị bệnh. Không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, chương trình còn tạo điều kiện giúp cơ sở y tế giải quyết khó khăn khi tiếp nhận những trường hợp bệnh nhân không thể thanh toán viện phí. Bởi trách nhiệm lương y không thể bỏ mặc bệnh nhân, mà điều trị thì quá tốn kém, nếu làm miễn phí thì bệnh viện không có nguồn hỗ trợ, còn cứ điều trị cho bệnh nhân thì không được BHYT chi trả. Với ý nghĩa nhân văn của chương trình tặng thẻ BHYT mang lại, mong rằng sẽ có ngày càng nhiều nhà hảo tâm chung tay, góp sức cùng BHXH tỉnh tiếp tục "dệt" nên tấm lưới an sinh cho người dân.