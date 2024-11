BHXH Ninh Thuận phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2024

Mặc dù trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN và BHXH tự nguyện nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận, sự phối hợp nhịp nhàng của các ngành liên quan cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ viên chức, BHXH tỉnh Ninh Thuận đang đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

BHXH Ninh Thuận tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, tư vấn đối thoại để phát triển người tham gia BHXH ẢNH: TN

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó giám đốc BHXH Ninh Thuận, cho biết tính đến 31.10.2024, toàn tỉnh có 48.371/47.837 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 101,12% kế hoạch; ước cuối năm 48.100 người, đạt 100,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 2.938 người so với cùng kỳ năm 2023; 43.442/42.790 người tham gia BHTN, đạt 101,52% kế hoạch; ước cuối năm 43.100 người, đạt 100,7% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 2.222 người so với cùng kỳ năm 2023; 5.946/15.352 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 38,73% kế hoạch; ước cuối năm 7.100, đạt 46,25% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 1.146 người so với cùng kỳ năm 2023; 554.609/569.764 người tham gia BHYT, đạt 97,34% kế hoạch; ước cuối năm 569.800 người, đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 2.581 người so với cùng kỳ năm 2023; tỷ lệ bao phủ BHYT 554.609/601.217 người, đạt 92,25% dân số toàn tỉnh; ước cuối năm đạt 94,77% dân số toàn tỉnh, vượt 0,02% chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Ninh Thuận. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT luôn được chú trọng, đảm bảo việc cấp, phát hành kịp thời đúng quy định. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành, kịp thời chấn chỉnh việc trích nộp BHXH, BHYT của đơn vị sử dụng lao động. Tổng số người hưởng chế độ BHXH 7.871 lượt người; trong đó giải quyết lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng 385 lượt người, giải quyết chế độ một lần 7.486 lượt (với số tiền 303.515 triệu đồng); thẩm định quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức lũy kế 12.297 lượt người (với số tiền 61.928 triệu đồng); điều chỉnh và chi trả trợ cấp BHTN cho 21.991 lượt người (tăng mới 4.220 lượt người); đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho 1.247.159 lượt với số tiền là 600.175 triệu đồng, tỷ lệ sử dụng dự toán chi KCB BHYT đạt 94,8% so với dự toán năm 2024.

BHXH Ninh Thuận phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 ẢNH: TN

Lễ ra quân tháng vận động triển khai BHXH toàn dân do HBXH Ninh Thuận tổ chức ẢNH: TN

Theo ông Nguyễn Trung Thành, Phó giám đốc BHXH Ninh Thuận, để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2024, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp, như: phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Ninh Thuận, UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác BHYT học sinh sinh viên phấn đấu đạt 100%; thành lập 3 tổ công tác đôn đốc thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT; hưởng ứng phát động phong trào thi đua nước rút những tháng cuối năm 2024; thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động chưa thực hiện tốt việc trích nộp BHXH, BHYT cho người lao động; kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh trong việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT; đôn đốc các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trong việc duy trì và phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT năm 2024. Tiếp tục duy trì việc truyền thông nhóm nhỏ trực tiếp tại hộ gia đình, tổ chức các hội nghị tuyên truyền, truyền thông, tư vấn đối thoại để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; phối hợp với Bưu điện tỉnh, huyện và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện rà soát, hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình... phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.