BHXH tỉnh Cà Mau đa dạng mô hình truyền thông đến người lao động

Từ lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng tuyên truyền

Ngay từ đầu năm 2025, BHXH tỉnh Cà Mau (chủ trì là Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia) đã chủ động tham mưu lập kế hoạch tổ chức mô hình lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng tuyên truyền về BHXH, BHYT đối với nhân viên các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT được cơ quan BHXH ký hợp đồng ủy quyền thu. Đến nay, đã có 5 lớp được tổ chức với hơn 500 học viên tham gia.

Theo lãnh đạo BHXH tỉnh Cà Mau, trong bối cảnh nhiều quy định mới của luật BHXH và sửa đổi, luật Bổ sung một số điều của luật BHYT năm 2024 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2025) thì công tác bồi dưỡng, tập huấn là rất cấp thiết để nhân viên các tổ chức dịch vụ thu nắm rõ các quy định mới, tiếp cận 55 hình thức và 8 kỹ năng truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền. Từ đó, việc mở các lớp tập huấn nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao của các tổ chức dịch vụ thu và chính quyền địa phương.

Với kiến thức, kỹ năng được trang bị, phần lớn nhân viên các tổ chức dịch vụ thu rất tự tin trong công tác tư vấn. Rất nhiều trường hợp người dân nhiều lần từ chối tham gia, hoặc ngừng tham gia BHXH tự nguyện, có ý định rút BHXH một lần… sau khi được tư vấn, tuyên truyền đã tham gia tiếp tục để hưởng các quyền lợi an sinh xã hội về sau. Một số trường hợp đã hưởng "quả ngọt" từ việc tham gia BHXH tự nguyện thông qua được hưởng lương hưu hằng tháng, cấp thẻ BHYT hưu trí trọn đời.

BHXH tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn về những điểm mới của luật BHXH, BHYT ẢNH: MINH TRUNG

Đến các mô hình truyền thông hiệu quả khác

Bên cạnh mô hình tiêu biểu nêu trên, BHXH tỉnh Cà Mau Mau còn thực hiện đồng bộ các mô hình truyền thông khác để người dân, người lao động nắm bắt các quy định mới của chính sách BHXH, BHYT, như: Truyền thông mạnh mẽ trên báo chí, truyền hình và mạng xã hội; Tổ chức hàng trăm hội nghị, kế hoạch ra quân truyền thông.

BHXH tỉnh Cà Mau cũng luôn chú trọng, khuyến khích các đơn vị liên quan duy trì, phát triển, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả tại địa phương, như: Hùn vốn xoay vòng mua BHYT; Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân Trần Văn Thời, Phú Tân… hùn vốn giúp nhau tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; Mô hình 1 sổ + 1 sổ; Nuôi heo đất mua BHXH, BHYT; Nuôi heo nhựa - Dệt lưới an sinh…

Việc thực hiện đồng bộ các mô hình, giải pháp nêu trên đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu do BHXH Việt Nam giao. Tính đến tháng 7.2025, toàn tỉnh Cà Mau có 49.570 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 66,8% kế hoạch; 1.708.182 người tham gia BHYT, đạt 86,34% kế hoạch.

Những kết quả đạt được nêu trên là minh chứng cho sự nỗ lực, sáng tạo của viên chức, người lao động BHXH tỉnh Cà Mau trong việc vận dụng hiệu quả các mô hình truyền thông nhằm củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền đối với nhân viên các tổ chức dịch vụ thu; nâng cao nhận thức của người dân, người lao động đối với chính sách an sinh về BHXH, BHYT.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, BHXH tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục vận dụng hiệu quả các mô hình truyền thông đã thực hiện. Đồng thời, xây dựng kế hoạch các mô hình mới như "Gian hàng tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách BHYT" tại khu dân cư, trường học, cơ sở khám chữa bệnh BHYT… Qua đó góp phần mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu an sinh bền vững cho toàn dân.