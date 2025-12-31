Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

BHXH tỉnh Cà Mau: Vì mục tiêu an sinh xã hội bền vững trong kỷ nguyên mới

Tấn Phát
Tấn Phát
31/12/2025 15:29 GMT+7

Với tinh thần 'lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ', Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau không ngừng nỗ lực, đảm bảo dòng chảy an sinh luôn được khơi thông, quyền lợi của người tham gia luôn được đặt lên hàng đầu.

Đảm bảo quyền lợi tuyệt đối cho người tham gia

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh gọn bộ máy, hệ thống Bảo hiểm xã hội (BHXH) tại Cà Mau đã có những thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức. Cụ thể, sau khi hoạt động dưới mô hình BHXH khu vực XXXII, kể từ tháng 7.2025, đơn vị chính thức đổi tên thành BHXH tỉnh Cà Mau. Đến ngày 1.10.2025, bộ máy tiếp tục được kiện toàn với 9 BHXH cơ sở và 8 phòng tham mưu.

BHXH tỉnh Cà Mau: Vì mục tiêu an sinh xã hội bền vững trong kỷ nguyên mới - Ảnh 1.

Ông Lê Hùng Cường, Phó giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau, trao thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: TẤN PHÁT

Dù bộ máy có sự sắp xếp lại nhưng quyền lợi của người dân chưa bao giờ bị gián đoạn. Kết quả đến 30.11.2025, BHXH tỉnh Cà Mau đã giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) mới cho 45.396 người, trong đó số người hưởng BHXH hằng tháng là 20.301 người. Đặc biệt, công tác chi trả các chế độ được thực hiện kịp thời, đầy đủ, với tổng số tiền chi BHXH và BHTN gần 2.900 tỉ đồng. Đối với công tác khám, chữa bệnh, quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) luôn được đảm bảo thông suốt. Toàn tỉnh đã ghi nhận trên 5.645 triệu lượt lượt khám, chữa bệnh BHYT, với tổng chi phí hơn 2.600 tỉ đồng.

Để đảm bảo sự chuyển tiếp nhịp nhàng và hỗ trợ người dân tốt nhất trong bối cảnh mô hình chính quyền mới, BHXH tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo sát sao, tăng cường kỷ luật hành chính. Một minh chứng rõ nét là đơn vị đã cử viên chức, người lao động trực tiếp đến làm việc và hỗ trợ người dân tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ, BHXH tỉnh Cà Mau đã đạt được những con số "biết nói". Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đã có sự chuyển dịch sang môi trường số. Có 1.348.327 hồ sơ hồ sơ tiếp nhận, trong đó nhận qua giao dịch điện tử 1.262.560 hồ sơ (đạt 94 % tổng số hồ sơ). Điều này đồng nghĩa với việc hàng trăm ngàn lượt người dân và doanh nghiệp không phải vất vả đi lại, chờ đợi, tiết kiệm được thời gian và chi phí đáng kể.

BHXH tỉnh Cà Mau: Vì mục tiêu an sinh xã hội bền vững trong kỷ nguyên mới - Ảnh 2.

Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh Cà Mau và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH, BHYT

ẢNH: TẤN PHÁT

Đặc biệt, việc kết nối và chia sẻ dữ liệu - nền tảng quan trọng của chuyển đổi số - đã được thực hiện vô cùng hiệu quả. Đến nay, BHXH tỉnh đã xác thực thành công thông tin của hơn 1,69 triệu người tham gia BHXH, BHYT với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt tỷ lệ 99,34%. Việc này tạo tiền đề vững chắc cho việc bãi bỏ các thủ tục giấy tờ rườm rà. Hiện, 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT (209/209 cơ sở) trong tỉnh đã triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip. Chỉ riêng việc tra cứu thông tin thẻ BHYT qua căn cước công dân đã thực hiện thành công hơn 10,4/11,7 triệu lượt, mang lại tiện lợi tối đa cho người bệnh.

Hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, BHXH tỉnh Cà Mau đã phát động chương trình "Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn mang tết ấm đến với người nghèo xuân Bính Ngọ". Thông qua chương trình đã vận động được 1.246 tỉ đồng từ các nhà hảo tâm, tương đương 2.512 thẻ BHYT có giá trị sử dụng 3 tháng và 6 tháng.

Những kết quả đạt được trong bối cảnh thay đổi cơ cấu tổ chức vừa qua là minh chứng rõ nét nhất cho cam kết của BHXH tỉnh Cà Mau là "Đổi mới để phục vụ tốt hơn".

