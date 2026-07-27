BHXH tỉnh Khánh Hòa mở đợt cao điểm tuyên truyền toàn diện Luật BHYT mới

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang tiến hành triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, giải đáp và tư vấn chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) nhân Ngày BHYT Việt Nam (1.7). Chiến dịch nhằm thúc đẩy lộ trình bao phủ BHYT toàn dân, đồng thời giúp người dân nắm bắt trọn vẹn những điểm mới có hiệu lực từ ngày 1.7.2026.

Mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh cho người dân

Đợt cao điểm truyền thông tập trung làm rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (Luật BHYT năm 2024).

Tổ chức đồng loạt Ngày hội tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT để hỗ trợ trực tiếp cho người dân ẢNH: T.N

Trọng tâm thông tin giúp người dân hiểu rõ về việc mở rộng đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, điều chỉnh mức đóng - mức hưởng theo mức lương cơ sở mới áp dụng từ 1.7.2026, cùng quyền lợi được mở rộng khi khám chữa bệnh (KCB) ngoại trú tự đi KCB.

Theo ông Phạm Xuân Hải, Phó giám đốc BHXH tỉnh Khánh Hòa, tham gia BHYT không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Việc duy trì thẻ BHYT đóng liên tục, không bị gián đoạn là điều kiện then chốt để bảo vệ tài chính gia đình trước các rủi ro bệnh tật hiểm nghèo.

Thực tế tại nhiều cơ sở y tế thời gian qua cho thấy, không ít trường hợp bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị lên tới hàng trăm triệu đồng đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhờ được quỹ BHYT chi trả. Trái lại, việc chậm đóng hoặc để thẻ BHYT hết hạn gián đoạn đã khiến không ít gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ tài chính khi chẳng may gặp rủi ro ốm đau.

Đưa chính sách BHYT đến từng hộ gia đình

Để đợt cao điểm đạt hiệu quả thiết thực, tránh phô trương lãng phí, BHXH tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH cơ sở phối hợp cùng Bưu điện tỉnh Khánh Hòa triển khai đồng bộ 6 nhóm hình thức tuyên truyền trọng tâm, gồm: Tổ chức đồng loạt Ngày hội tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT" để hỗ trợ trực tiếp cho người dân; thành lập 4 gian hàng, điểm tư vấn trực tiếp tại các khu vực đông dân cư, chợ, trung tâm thương mại, khu công nghiệp và cơ sở y tế.

Hướng dẫn người dân sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, VNeID và CCCD gắn chip khi đi khám chữa bệnh ẢNH: T.N

Trong đó, BHXH cơ sở Phan Rang và Diên Lạc mỗi đơn vị phụ trách 1 điểm; phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia phối hợp tổ chức 2 điểm; tổ chức 2 hội nghị đối thoại trực tiếp với người lao động, người sử dụng lao động và 3 hội nghị về BHYT hộ gia đình/BHXH tự nguyện.

Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà để tư vấn trực tiếp cho các hộ kinh doanh, hộ gia đình; tăng cường sản xuất các ấn phẩm hiện đại như infographic, motion graphic, video viral, podcast audio, mã QR code đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, ứng dụng VssID và các trang mạng xã hội (Zalo, Fanpage); treo băng rôn, khẩu hiệu tại các trục đường chính và trụ sở agency từ 26.6 đến 11.7; Phát sóng các bản tin, tiểu phẩm trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở (ưu tiên truyền thông bằng tiếng dân tộc thiểu số tại các vùng đặc thù); hướng dẫn người dân sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, VNeID và Căn cước công dân gắn chip khi đi KCB.

Bên cạnh việc giải đáp chính sách, chiến dịch truyền thông, BHXH tỉnh Khánh Hòa còn chú trọng phản ánh các tấm gương thực tế, các trường hợp người bệnh nhờ có thẻ BHYT mà được chi trả chi phí điều trị lớn.

BHXH tỉnh Khánh Hòa cũng đẩy mạnh cảnh báo người dân các thủ đoạn giả danh cơ quan BHXH để lừa đảo; đồng thời tích cực vận động các nguồn lực xã hội trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần "Bao phủ BHYT toàn dân - Không ai bị bỏ lại phía sau".