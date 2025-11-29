BHXH tỉnh Khánh Hòa: Siết chặt, ngăn chặn trục lợi quỹ BHYT trên địa bàn

BHXH tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngay sau khi nhận được Công văn số 2565/BHXH-KT của BHXH Việt Nam, đơn vị đã khẩn trương triển khai và yêu cầu 100% các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên toàn tỉnh tổ chức triển khai nghiêm túc các nội dung phòng chống gian lận, lạm dụng quỹ BHYT tại đơn vị. Động thái quyết liệt này của BHXH Khánh Hòa nhằm kích hoạt "lá chắn" bảo vệ an toàn quỹ BHYT tại địa phương, trước bối cảnh "vòi bạch tuộc" trục lợi quỹ BHYT đang diễn biến phức tạp trên quy mô cả nước.

Khám bệnh cho người dân ẢNH: TN

"Chiêu trò" rút ruột quỹ BHYT

Theo BHXH Việt Nam, trong thời gian gần đây hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật tinh vi đã bị bóc gỡ, cho thấy một số cơ sở y tế đã biến việc KCB thành công cụ để "xẻ thịt" nguồn quỹ an sinh quan trọng này.

Những thủ đoạn điển hình đã bị cơ quan điều tra phát hiện và truy tố bao gồm: kê khống, hợp thức hóa hồ sơ để thanh toán chi phí KCB khống; giả mạo chữ ký của bác sĩ đã nghỉ việc để ký khống phiếu khám. Thậm chí, có nơi lập khống toàn bộ bệnh án để chiếm dụng "kép" tiền BHYT và bảo hiểm nhân thọ. Cá biệt, có trường hợp máy móc hỏng hóc nhưng vẫn ghi khống hồ sơ kỹ thuật (như tán sỏi laser) để rút tiền ngân sách.

Danh sách các đơn vị "nhúng chàm" trải dài ở nhiều tỉnh thành, từ bệnh viện tuyến tỉnh đến các cơ sở tuyến dưới và tư nhân đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải siết chặt kỷ cương ngay tại cơ sở.

Quán triệt "lằn ranh đỏ" pháp lý đến từng cơ sở

Trước tình hình trên, BHXH tỉnh Khánh Hòa xác định việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp ngăn chặn ngay tại địa phương là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Theo chỉ đạo của BHXH tỉnh, toàn bộ các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phải tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, nhân viên y tế về tính nghiêm trọng của hành vi gian lận. BHXH tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị y tế phải đặt Điều 215 của Bộ luật hình sự (Tội gian lận BHYT) và Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao làm "lằn ranh đỏ" không thể vượt qua.

Khám bệnh cho người dân ẢNH: TN

Cụ thể, các cơ sở y tế tại Khánh Hòa phải nhận thức rõ các hành vi sẽ bị xử lý hình sự, bao gồm: lập hồ sơ bệnh án khống: không có người bệnh thật hoặc người bệnh không cần điều trị vẫn lập hồ sơ; kê đơn thuốc khống: không khám, không dùng thuốc nhưng vẫn kê đơn để thanh toán; kê khống chi phí khác: các khoản tiền công, vận chuyển, chi phí giường bệnh... không phát sinh thực tế; giả mạo hồ sơ, thẻ BHYT để trục lợi.

BHXH tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, các cơ sở KCB phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của mọi dữ liệu, hồ sơ đề nghị thanh toán gửi lên hệ thống thông tin giám định BHYT.

Thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ tại địa phương

Không chỉ dừng lại ở việc triển khai văn bản, BHXH tỉnh Khánh Hòa đã thiết lập một cơ chế theo dõi và giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện. Theo đó, BHXH tỉnh Khánh Hòa đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Phòng Chế độ BHYT làm đầu mối chính. Phòng này có trách nhiệm theo dõi sát sao, tổng hợp báo cáo tình hình vi phạm pháp luật (nếu có) của các cơ sở KCB trên địa bàn để báo cáo về BHXH Việt Nam; đồng thời thông tin đến Phòng Kiểm tra để phối hợp giám sát.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu cơ quan BHXH các cấp trên địa bàn phải tăng cường công tác giám định. Nếu phát hiện cơ sở KCB nào có chi phí bình quân gia tăng bất thường, phải kịp thời cảnh báo, yêu cầu giải trình. Trường hợp cần thiết sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất, xác minh tận nơi cư trú của người bệnh.

Đặc biệt, BHXH tỉnh Khánh Hòa quán triệt tinh thần "không có vùng cấm", nghiêm cấm tuyệt đối hành vi thông đồng giữa viên chức BHXH và nhân viên y tế để trục lợi. Mọi vi phạm sẽ bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xử lý nghiêm.

BHXH Khánh Hòa siết chặt, ngăn chặn trục lợi quỹ BHYT trên địa bàn ẢNH: TN

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, BHXH tỉnh Khánh Hòa (thông qua Phòng Chế độ BHYT) sẵn sàng tiếp nhận phản ánh từ các cơ sở y tế để hướng dẫn, giải quyết kịp thời, đảm bảo công tác KCB cho người dân không bị gián đoạn nhưng vẫn đảm bảo kỷ cương, pháp luật, làm trong sạch môi trường KCB BHYT, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tham gia và sự bền vững của quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh.