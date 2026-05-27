BHXH TP.Đà Nẵng: Số hóa '590 điểm thu' và minh bạch hóa dịch vụ công

Từ ngày 13.5.2026, BHXH TP.Đà Nẵng đã triển khai công cụ hỗ trợ tra cứu thông tin các Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; điểm thu và nhân viên thu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng https://thongbaobhxh.github.io/truyenthong. Bước đi này đã trực tiếp trao quyền giám sát cho người dân, chủ động bảo vệ dòng tiền an sinh một cách tuyệt đối.

Bài toán kiểm soát rủi ro

Tính đến hết tháng 4.2026, BHXH thành phố Đà Nẵng và BHXH các cơ sở đã ký kết hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT với 17 Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn toàn thành phố, với quy mô 590 điểm thu và 819 nhân viên thu đang hoạt động tại các địa phương, khu dân cư, tổ dân phố.

Trong thời gian qua, đội ngũ các Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng và nhân viên thu đã đóng vai trò quan trọng như "cánh tay nối dài" của ngành BHXH trong công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; góp phần mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ứng dụng hỗ trợ tra cứu thông tin thu BHXH, BHYT… ẢNH: BHXH TP.ĐÀ NẴNG

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển về số lượng điểm thu và nhân viên thu, nhu cầu tra cứu thông tin chính thống của người dân cũng ngày càng tăng cao. Nhiều người dân mong muốn được biết cụ thể điểm thu nào gần nơi cư trú, nhân viên thu nào đã được tập huấn và cấp thẻ, được cơ quan BHXH ký hợp đồng hợp pháp để thuận tiện liên hệ, đăng ký tham gia và đóng tiền đúng quy định.

Việc triển khai công cụ tra cứu còn góp phần tăng cường tính minh bạch trong công tác thu và quản lý tiền đóng BHXH, BHYT; hạn chế tình trạng giả mạo nhân viên thu hoặc thu không đúng quy định; đồng thời tạo sự yên tâm, tin tưởng cho người dân khi tham gia các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Ông Văn Phú Long, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia (BHXH TP.Đà Nẵng) chia sẻ: "Chúng tôi không thể chỉ chạy theo số lượng phát triển đối tượng mà buông lỏng niềm tin của người dân. Việc công khai công cụ tra cứu mạng lưới 590 điểm thu và 819 nhân viên thu không đơn thuần là giải pháp công nghệ công vụ, mà là lời giải cho bài toán minh bạch hóa thông tin. Người dân có quyền được biết và phải được biết đồng tiền an sinh của họ đang gửi gắm cho ai, tổ chức nào và có được chuyển vào cơ quan BHXH đúng quy định hay không".

Nhân viên BHXH TP.Đà Nẵng tư vấn về thủ tục hồ sơ BHXH, BHYT ẢNH: BHXH TP.ĐÀ NẴNG

Tăng quyền giám sát của người dân

Thực tế cho thấy, việc đưa vào vận hành công cụ tra cứu trực tuyến thông qua Cổng thông tin điện tử và Fanpage của BHXH TP.Đà Nẵng (bằng đường link ghim ngay đầu trang) đã tạo ra bước ngoặt: Dịch chuyển cán cân thông tin từ cơ quan quản lý sang người dân.

Thông qua công cụ này, người dân chủ động tăng quyền giám sát, thậm chí có thể kiểm tra danh sách chính thống, đối chiếu xem nhân viên thu tại địa bàn đã được tập huấn, cấp thẻ và có hợp đồng hợp pháp với cơ quan BHXH hay chưa. Việc cập nhật dữ liệu kịp thời theo các biến động tăng, giảm nhân sự góp phần chặn đứng tình trạng giả mạo nhân viên thu hoặc thu tiền sai quy định.

Nhân viên BHXH TP.Đà Nẵng tư vấn cho người dân về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện ẢNH: BHXH TP.ĐÀ NẴNG

Ghi nhận thực tế tại địa bàn TP.Đà Nẵng, bà P.T.X (66 tuổi, ngụ phường Hải Châu) cho biết, trước đây khi đóng tiền BHYT hay BHXH tự nguyện, bà chủ yếu dựa vào lòng tin cá nhân với người đi thu BHXH, BHYT... "Nếu không may gặp người xấu, thì coi như mất trắng tiền bạc lẫn quyền lợi khám chữa bệnh. Bây giờ có công cụ này rồi, chỉ cần bấm vào tra cứu là ra ngay tên tuổi, điểm thu hợp pháp gần nhà. Sự minh bạch này khiến những người lao động tự do như chúng tôi thấy an tâm tuyệt đối khi chi tiền mua điểm tựa cho tuổi già".

BHXH TP.Đà Nẵng cũng kỳ vọng sự chủ động giám sát từ phía người dân sẽ tạo thành một bộ lọc tự nhiên, loại bỏ những hành vi khuất tất, bảo đảm tính an toàn, minh bạch cao nhất cho dòng tiền an sinh xã hội.

Chuyên nghiệp hóa phục vụ

Công cụ hỗ trợ tra cứu https://thongbaobhxh.github.io/truyenthong là bước đi tích cực trong chiến lược chuyển đổi số, lấy người dân làm trung tâm phục vụ của BHXH TP.Đà Nẵng. Để tối ưu hóa lá chắn bảo vệ này, cơ quan chức năng khuyến nghị người dân cần kết hợp chặt chẽ việc tra cứu điểm thu với việc theo dõi quá trình đóng - hưởng trên ứng dụng VssID - BHXH số.

Khẳng định về nỗ lực vận hành chính sách công trong giai đoạn mới, ông Long nhấn mạnh: "Trong bối cảnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chúng tôi quyết liệt chuyển phương thức từ hành chính đơn thuần sang phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại. Một nền hành chính công khai không được phép có bóng tối thông tin. Việc số hóa toàn bộ dữ liệu mạng lưới thu thể hiện quyết tâm xây dựng nền hành chính minh bạch, lấy sự hài lòng và an tâm của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu BHXH và BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố".