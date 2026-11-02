BHXH Việt Nam nói gì về đề xuất tăng mức chi trả thuốc điều trị vảy nến?

Mỗi tháng tự trả 9 triệu đồng tiền thuốc

Gần 5 năm qua, anh Quang Huy, 35 tuổi, ở Hà Nội, mắc bệnh vảy nến đã sử dụng thuốc sinh học. Mỗi tháng, anh tiêm 2 ống thuốc với tổng chi phí 18 triệu đồng. Quỹ BHYT thanh toán 50%, đồng nghĩa anh phải tự chi trả 9 triệu đồng/tháng, tương đương hơn 100 triệu đồng/năm.

Bác sĩ chăm sóc vết thương cho bệnh nhân bị bệnh vảy nến ẢNH: LAN ANH

Theo anh Huy, thuốc giúp kiểm soát tốt các tổn thương da và khớp, nhưng chi phí điều trị kéo dài nhiều năm tạo áp lực lớn đối với kinh tế gia đình.

Câu chuyện của anh Huy đã thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng cần nâng tỷ lệ chi trả đối với loại thuốc này.

Đồng tình với đề xuất, chị Lê Quỳnh Vân, ở Hà Nội, cho rằng người có người thân mắc vảy nến mới thấu hiểu những khó khăn mà người bệnh phải trải qua. Theo chị, bệnh kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng cả thể chất lẫn tinh thần. Nếu được hỗ trợ chi phí thuốc sinh học tốt hơn, người bệnh sẽ có thêm cơ hội duy trì điều trị.

Theo PGS-TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu T.Ư, chi phí điều trị bằng thuốc sinh học có thể vượt 200 triệu đồng mỗi năm. Đây là nhóm thuốc tác động trúng đích vào hệ miễn dịch, giúp kiểm soát phản ứng viêm.

Do chi phí cao, một số người bệnh rơi vào tình trạng kiệt quệ tài chính, tự ý ngừng thuốc hoặc giảm liều, khiến tổn thương da và khớp có nguy cơ bùng phát trở lại. Từ thực tế này, Bệnh viện Da liễu T.Ư kiến nghị nâng tỷ lệ thanh toán thuốc sinh học từ 50% lên 70% để giảm gánh nặng cho người bệnh.

Cân nhắc quyền lợi và khả năng cân đối quỹ

Theo BHXH Việt Nam, chi phí khám, chữa bệnh BHYT tiếp tục tăng. Năm 2025, cả nước ghi nhận khoảng 195,1 triệu lượt khám, chữa bệnh BHYT, với tổng chi hơn 166.000 tỉ đồng.

Trong 9 tháng năm 2026, số lượt khám, chữa bệnh đạt hơn 147,7 triệu, tổng chi đề nghị thanh toán là 133.418 tỉ đồng, tăng 13.703 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy vai trò của BHYT trong chia sẻ chi phí y tế, đồng thời đặt ra yêu cầu sử dụng quỹ hiệu quả và bảo đảm khả năng cân đối lâu dài.

Thực tế, chính sách BHYT đã có cơ chế hỗ trợ người tham gia giảm chi phí. Người có chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở, khi đáp ứng điều kiện theo quy định, được miễn cùng chi trả. Người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả trong năm vượt ngưỡng quy định cũng được hưởng cơ chế thanh toán 100% chi phí trong phạm vi quyền lợi.

Trước đề xuất trên, theo BHXH Việt Nam, việc tăng tỷ lệ thanh toán cho một nhóm thuốc cần được đánh giá trên cơ sở khoa học, hiệu quả điều trị và khả năng tài chính. Các phương án bảo đảm nguồn lực có thể bao gồm đàm phán giảm giá thuốc, tăng hỗ trợ từ ngân sách hoặc điều chỉnh nguồn đóng góp. Mỗi giải pháp đều có tác động đến người dân, doanh nghiệp và ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, chính sách cần bảo đảm công bằng giữa các nhóm bệnh. Người mắc vảy nến cần được quan tâm, song người bệnh ung thư, suy thận, tim mạch và các bệnh mạn tính khác cũng có nhu cầu tiếp cận những phương pháp điều trị thiết yếu.

Do vậy, trước khi kết luận mức chi trả chưa hợp lý, cần đối chiếu hồ sơ điều trị, danh mục thuốc và các quy định liên quan. Việc đánh giá chính sách cũng cần dựa trên đầy đủ căn cứ, tránh khái quát từ một trường hợp riêng lẻ.

Tăng mức chi trả có thể giúp giảm gánh nặng cho một nhóm người bệnh, nhưng không thể giải quyết mọi khó khăn nếu chưa tính toán đầy đủ nguồn lực và tác động đến toàn hệ thống.