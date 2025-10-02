BHXH Việt Nam tập huấn tại Khánh Hòa: Nâng cao chất lượng thực hiện chính sách BHYT

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị Ảnh: Bá Duy

Ngày 2.10, tại P.Nha Trang (Khánh Hòa), BHXH Việt Nam khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện chính sách BHYT năm 2025 cho 233 đại biểu đến từ BHXH 34 tỉnh thành, BHXH Quân đội và BHXH Công an nhân dân. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, nhằm hướng dẫn, phổ biến các văn bản chính sách pháp luật về BHYT mới có hiệu lực từ đầu năm 2025, đồng thời nâng cao chất lượng công tác giám định, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh (KCB) bảo đảm quyền lợi của người tham gia.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó giám đốc BHXH Việt Nam, cho biết hội nghị này không chỉ nhằm cập nhật, hướng dẫn các quy định mới về chính sách BHYT, mà còn là diễn đàn để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện. ‘Các đại biểu tham dự hội nghị cần nắm chắc tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo ngành, kịp thời triển khai tại đơn vị mình, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống’, ông Hòa nhấn mạnh.

Tập huấn 9 chuyên đề nghiệp vụ trọng tâm

Hội nghị tập trung vào 9 chuyên đề nghiệp vụ, trong đó trọng tâm là hướng dẫn ký và tổ chức thực hiện hợp đồng KCB BHYT theo quy định của Luật số 51/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Nghị định số 02/2025/NĐ-CP và Thông tư số 01/2025/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 1.1.2025, cùng với Nghị định số 188/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1.7.2025. Ngoài ra, hội nghị cũng hướng dẫn giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT theo các văn bản quy định mới về khám bệnh, chữa bệnh.

Các chuyên đề còn lại bao gồm cập nhật quy định về thuốc và thiết bị y tế theo Luật số 90/2025/QH15, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hướng dẫn thực hiện các quy định về dự toán chi, dự kiến chi, tạm ứng và thanh quyết toán chi KCB BHYT, cùng với việc giám định điều kiện thanh toán trên các danh mục của cơ sở KCB theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, Quyết định 3176/QĐ-BYT và Quyết định số 2010/QĐ-BYT.

Điều đáng chú ý, hội nghị đặc biệt chú trọng đến việc hướng dẫn phân tích dữ liệu KCB BHYT, phát hiện và cảnh báo chi phí KCB BHYT gia tăng cao không hợp lý, giúp các đơn vị chủ động trong công tác kiểm soát chi phí. Bên cạnh đó, chuyên đề về trách nhiệm của viên chức trong thực thi công vụ cũng được đưa vào chương trình nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực của cán bộ, viên chức.

Để nâng cao kiến thức chuyên môn y, dược cho đội ngũ cán bộ giám định, hội nghị mời các chuyên gia từ Trường ĐH Y Dược TP.HCM trình bày chuyên đề cập nhật quy trình kỹ thuật chuyên ngành phục hồi chức năng, cùng với chuyên gia từ Trường ĐH Dược Hà Nội chia sẻ về lựa chọn và sử dụng kháng sinh hợp lý trong thực hành lâm sàng. Đây là những kiến thức quan trọng giúp cán bộ giám định nâng cao chất lượng công việc, kiểm soát tốt hơn việc chỉ định thuốc và dịch vụ kỹ thuật.

Nâng cao chất lượng thực hiện chính sách BHYT

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật. Trong 8 tháng đầu năm 2025, có trên 35,5 triệu người đi KCB BHYT với gần 128,1 triệu lượt khám, tổng chi KCB từ quỹ BHYT đạt 106.296 tỉ đồng. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng bộc lộ một số khó khăn như mô hình chính quyền 2 cấp tại 19 tỉnh gây vướng mắc trong ký hợp đồng, đăng ký KCB ban đầu còn bất cập, cùng với tình trạng thiếu hụt nhân lực có trình độ y, dược tại một số địa phương.

Toàn ngành hiện có khoảng 2.114 cán bộ làm công tác giám định BHYT, trong đó cán bộ có chuyên môn y, dược chiếm 44,1%. Tại BHXH cấp huyện, bình quân chỉ có 2 người mỗi đơn vị, với chuyên môn y, dược chiếm 38,8%, và có đến 254 BHXH cấp cơ sở không có cán bộ chuyên môn y, dược. Chính vì vậy, việc tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ là vô cùng cần thiết.