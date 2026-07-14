Bí ẩn kẻ chủ mưu vụ trộm trang sức tại bảo tàng Louvre

Vụ trộm trang sức dẫn đến cuộc khủng hoảng quản lý nghiêm trọng tại bảo tàng Louvre Ảnh: AFP

Vụ cướp táo tợn tại bảo tàng Louvre (Paris, Pháp) hồi tháng 10.2025 từng khiến cả thế giới sửng sốt. Mới đây, những tình tiết mới từ lời khai của hai nghi phạm đã hé lộ: Kẻ chủ mưu thậm chí còn tỏ ra... thất vọng vì hai tên trộm chưa lấy đủ số trang sức như mong đợi.

Vụ trộm chấn động tại bảo tàng Louvre

Theo thông tin từ tờ Le Monde, hai nghi phạm là Abdoulaye N và Ghelamallah A thừa nhận việc đột nhập vào Phòng trưng bày Apollo, nơi lưu giữ những báu vật của Napoléon III. Số trang sức bị lấy đi gồm vương miện, trâm cài, dây chuyền và hoa tai, với tổng giá trị lên tới 88 triệu euro (khoảng hơn 2.400 tỉ đồng).

Tuy nhiên, trong lúc hoảng loạn tháo chạy, những người này đã đánh rơi chiếc vương miện nạm đá quý từng được Hoàng hậu Eugénie đội vào thế kỷ 19. Khi được các thẩm phán cho xem bức ảnh chiếc vương miện bị hư hỏng nặng, Abdoulaye N, cựu ngôi sao mạng xã hội đang khó khăn về tài chính, cúi đầu thừa nhận: "Nó rơi ra khỏi túi của tôi... Những gì chúng tôi làm thật sự rất nghiêm trọng".

Theo tờ Le Monde dẫn lại thông tin từ lời khai của những người này, sau khi giao nộp số trang sức cho kẻ chủ mưu, hai tên trộm không nhận được lời khen ngợi. Trái lại, kẻ đứng sau tỏ ra cằn nhằn. "Hắn nghĩ chúng tôi có thể lấy được nhiều hơn nữa", Abdoulaye N kể.

Lời khai của các nghi phạm cho thấy đây là một vụ trộm được dàn dựng bài bản nhưng thực hiện bởi những "tay mơ". Abdoulaye N và Ghelamallah A cho biết họ chỉ được thuê trước khi hành động vài ngày. Cả hai được xem một đoạn video quay cảnh bên trong phòng trưng bày để thuộc lòng vị trí các tủ kính.

Đổi lại sự nguy hiểm đó, Abdoulaye N khai chỉ được hứa hẹn trả từ 15.000 - 20.000 euro (khoảng 400 - 550 triệu đồng). Ghelamallah A thậm chí còn khẳng định mình bị lừa: "Ban đầu, chúng nói với tôi đó là một cửa hàng trang sức ở Paris. Nếu biết là Louvre, tôi đã không bao giờ đặt chân đến".

Mô tả về đêm diễn ra vụ trộm, Abdoulaye N kể lại: "Khi vào trong, trời tối om, chỉ có đèn trong tủ kính sáng. Từ xa, tôi thấy nhân viên an ninh di chuyển. Chúng tôi biết mình đang chạy đua với thời gian. Nếu quá 3 phút, chắc chắn sẽ bị lộ".

Vụ trộm chấn động này không chỉ khiến những hiện vật quý giá bị hư hỏng mà còn gây ra cuộc khủng hoảng trầm trọng tại một trong những bảo tàng danh tiếng nhất thế giới. Laurence des Cars, Giám đốc bảo tàng Louvre, đã phải từ chức sau khi cuộc điều tra hé lộ những "sai sót mang tính hệ thống" trong khâu an ninh.

Dù bị bắt giữ, cả hai nghi phạm vẫn từ chối tiết lộ danh tính kẻ chủ mưu. Sự im lặng này không phải vì lòng trung thành, mà vì sự sợ hãi tột cùng. Abdoulaye N thú nhận: "Họ buộc chúng tôi phải giữ im lặng".

Theo The Guardian, các nhà điều tra hiện vẫn chưa xác nhận được liệu những tên trộm có thực sự hành động theo lệnh của một băng nhóm chuyên nghiệp hay không. Vụ án vẫn đang tiếp tục mở rộng.