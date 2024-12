Bí ẩn UAV cỡ lớn xuất hiện tại Mỹ

Theo trang tin công nghệ The Verge hôm 7.12, văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại Newark và các quan chức quận Morris (thuộc tiểu bang New Jersey) đã đưa ra tuyên bố chung yêu cầu công chúng cung cấp thông tin về hoạt động của các UAV bí ẩn trên, bao gồm cả video. "Hiện vẫn chưa có mối đe dọa nào đối với an toàn công cộng", theo tuyên bố.

FBI đang điều tra về những vật thể lạ tại tiểu bang New Jersey ẢNH: REUTERS

Thống đốc New Jersey Phil Murphy cho biết văn phòng của ông đang tích cực theo dõi tình hình.