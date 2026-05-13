Bị bạo lực gia đình, cần gọi ai để được bảo vệ ngay?

Luật sư - tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hường, Phó chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại luật gia Việt Nam (VLCAC), Giám đốc Công ty luật THR cho biết: "Theo khoản 1 điều 2 luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 (có hiệu lực từ ngày 1.7.2023), bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình".

Phát hiện bạo lực gia đình, n hững điều cần làm ngay

Bạo lực gia đình có thể ngăn chặn nếu người trong cuộc chủ động nhận biết hoặc được phát hiện kịp thời. Theo đó, người bị bạo lực gia đình hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình thì gọi đến số điện thoại của tổng đài 111 để báo tin, tố giác về hành vi bạo lực gia đình.



Luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường Ảnh: THR

Luật sư Thúy Hường cho biết, người tiếp nhận tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình qua số điện thoại của tổng đài thực hiện ghi chép nội dung thông tin tiếp nhận, đồng thời thực hiện tư vấn tâm lý, cung cấp kỹ năng ứng phó với hành vi bạo lực gia đình.

Ngay sau khi kết thúc việc tiếp nhận tin báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình, người tiếp nhận phải thông báo cho chủ tịch UBND cấp xã nơi được thông tin xảy ra hành vi bạo lực gia đình để giải quyết theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

Chủ tịch UBND cấp xã tiếp nhận thông báo, xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình theo quy định. Trường hợp tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình mà người bị bạo lực gia đình là trẻ em thì việc xử lý theo quy định của pháp luật về trẻ em.

Ngoài ra, người dân còn có thể phản ánh tin về bạo lực gia đình theo các địa chỉ như:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình;

b) Cơ quan công an, đồn biên phòng gần nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình;

c) Cơ sở giáo dục nơi người bị bạo lực gia đình là người học;

d) Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình;

đ) Người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình;

e) Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Ngăn chặn những hậu quả thương tâm

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ mẹ đánh con, cha dượng đánh con riêng của vợ... dẫn đến gây ra thương tích hoặc tử vong cho trẻ.

Mới đây, một bé gái 4 tuổi ở Hà Nội đã qua đời do bị mẹ ruột và người tình của mẹ bạo hành. Ngày 7.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội củng cố hồ sơ xử lý mẹ của bé là Bàn Thị Tâm (20 tuổi) đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, quê Ninh Bình) - người tình của Tâm về tội giết người.

Phụ nữ bạo lực gia đình với những hành vi như lăng mạ, chì chiết, xúc phạm nhân phẩm người thân... Ảnh: Minh họa AI

Trong báo cáo mới đây của Chính phủ gửi Quốc hội về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025. Trong tổng số người có hành vi bạo lực gia đình năm 2025 là 2.038 người, giảm 231 người so với năm 2024.

Phân tích về tỷ lệ cho thấy phụ nữ gây bạo lực gia đình có chiều hướng tăng (263 người, tăng 5 người). Nam giới gây bạo lực gia đình dù vẫn chiếm phần đa nhưng đã giảm (1.775 người, giảm 236 người).

Luật sư Thúy Hường phân tích, bạo lực gia đình không chỉ gây ra bởi nam giới bằng những hành động tác động trực tiếp như đánh, đấm... mà còn thực hiện bởi phụ nữ. Nữ giới thường gây ra những tác động về mặt tâm lý như: chì chiết chồng, kiểm soát tiền bạc quá mức hay hành vi la mắng, đánh đập con cái... Điều đáng nói là nhiều người không hề hay biết đó là hành vi bạo lực gia đình.

Để xử lý nghiêm hành vi vi phạm bạo lực gia đình và bảo vệ nạn nhân, ngoài luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 thì còn có các cơ sở pháp lý nêu trong Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 30.10.2025 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự; an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình và Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017.



Theo đó, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.