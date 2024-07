Bị bắt sau 10 năm lừa bán 3 bé gái sang Trung Quốc

Ngày 23.7, thông tin từ Công an H.Tương Dương, Nghệ An cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cụt Thị Mùi (33 tuổi, trú tại xã Ngọc Lâm, H.Thanh Chương, Nghệ An) để điều tra hành vi mua bán trẻ em.



Cụt Thị Mùi tại cơ quan công an C.A

Qua điều tra, cơ quan công an xác định vào năm 2014, Cụt Thị Mùi đang ở Trung Quốc. Để thực hiện hành vi mua bán trẻ em, Mùi gọi điện về gặp C.T.K (lúc đó mới 12 tuổi, trú cùng xã với Mùi) nói K. sang Trung Quốc để chăm con cho Mùi. Công việc khá nhàn và Mùi sẽ trả lương cao.

Tuy nhiên, đó chỉ là cái bẫy để dụ dỗ nạn nhân. Sau khi K. sang Trung Quốc thì bị Mùi bán cho một người đàn ông bản xứ với giá 180 triệu đồng để người này đưa K. về làm vợ.

Sau khi thực hiện thành công vụ mua bán trẻ em này, với thủ đoạn tương tự, Cụt Thị Mùi đã lừa 2 nạn nhân khác đều là nữ, cùng trú ở H.Tương Dương sang Trung Quốc và bán nạn nhân cho những người đàn ông độc thân để lấy hàng trăm triệu đồng.

Vụ án mua bán trẻ em này đang được công an mở rộng để điều tra.