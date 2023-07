Bị bắt sau 37 năm giết người, trốn truy nã

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ 30 ngày 2.9.1986, Lê Văn Tình (hiện 51 tuổi, ngụ xã Hưng Thông, H.Hưng Nguyên, Nghệ An) chủ mưu, cùng một số thanh niên ở xã này đón đường để đánh một số thanh niên ở xã Hưng Tân (kế bên xã Hưng Thông).

Khi đi, Tình mang theo 1 lưỡi lê dài 40 cm, đứng phục ở đường 12.9, gần khu vực Trạm y tế xã Hưng Tân. Khi thấy một nhóm thanh niên xã Hưng Tân đi qua, Tình dùng lưỡi lê đâm vào bụng anh N.H.C. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Qua điều tra, Công an H.Hưng Nguyên đã bắt giữ các nghi can liên quan, riêng Lê Văn Tình bỏ trốn khỏi địa phương và bị Phòng Cảnh sát hình sự ra lệnh truy nã về hành vi giết người.



Đến đầu tháng 7.2023, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) đã xác định một người tên Châu Văn Tình (tự khai 55 tuổi, sinh sống tại H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) có đặc điểm tương đồng với Lê Văn Tình.

Một tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) được phân công vào địa phương này để phối hợp Công an H.Cẩm Mỹ xác minh, truy bắt.

Sau 1 tuần xác minh, cơ quan công an xác định Châu Văn Tình chính là Lê Văn Tình đang bị truy nã về tội giết người và đã bắt giữ Tình tại khu vực xã Xuân Đường, H.Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Tình đã thừa nhận hành vi giết người cách đây 37 năm. Sau khi gây án vào năm 1986, do sợ bị công an bắt giữ, Tình bỏ trốn vào các tỉnh phía nam làm thuê nhiều nghề để mưu sinh qua ngày. Khi đến TT.Long Giao, H.Cẩm Mỹ, Lê Văn Tình đã đổi nhân thân, lai lịch thành Châu Văn Tình rồi lấy vợ và sinh được 3 người con.

Hiện, Lê Văn Tình đã bị di lý về Nghệ An để tiếp tục điều tra vụ án giết người vào 37 năm trước.