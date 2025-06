Bị bắt vì bán thuốc nam có chứa lá ngón khiến 1 người tử vong

Ngày 26.6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin chính thức về vụ việc xảy ra vào tháng 2, khi nhiều người dân ở TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) rơi vào tình trạng nguy kịch, thậm chí có người tử vong sau khi uống thuốc nam của Tào Thị Thủy (48 tuổi, ngụ TT.Lang Chánh, H.Lang Chánh, Thanh Hóa), để chữa bệnh về xương khớp, đau dạ dày.

Bị can Tào Thị Thủy ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Tào Thị Thủy để điều tra về hành vi vô ý làm chết người.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, ngày 24.2, một số người dân ở P.Quảng Vinh (TP.Sầm Sơn) tìm đến nhà Tào Thị Thủy mua các thang thuốc nam chữa bệnh về xương khớp và đau dạ dày.

Khi đem thuốc về uống, có 2 người xuất hiện triệu chứng khó thở, tức ngực, buồn tay, buồn chân, mắt mờ dần và không nói, không cử động được. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng 1 trong 2 người đã tử vong; người còn lại đã qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Kết quả trưng cầu giám định thuốc nam mà các bệnh nhân uống lẫn các thuốc chữa bệnh xương khớp, đau dạ dày thu giữ tại nhà Tào Thị Thủy đều có thành phần lá ngón. Chính độc tố trong lá ngón là nguyên nhân khiến người bệnh tử vong hoặc rơi vào tình trạng nguy kịch tính mạng.

Tại cơ quan công an, Tào Thị Thủy khai nhận dù không được đào tạo và không có kiến thức về các bài thuốc nam nhưng người này vẫn vào rừng lấy các loại cây, lá làm thành các bài thuốc rồi bán cho người dân nhiều nơi. Các bài thuốc do Thủy làm ra cũng không được đăng ký sản phẩm hoặc được cấp các giấy tờ, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi lựa chọn các phương pháp chữa bệnh, không tin vào lời truyền miệng hay quảng cáo về các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc, không được cơ quan chức năng cấp phép.