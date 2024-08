Bị bắt vì vận chuyển ma túy để lấy 50 triệu tiền công

Ngày 17.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối với với công an các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành (Thanh Hóa) và lực lượng thuộc Cục Hải quan Thanh Hóa, Bộ Chỉ hủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Giàng A Lâu (22 tuổi, ngụ xã Trung Lý, H.Mường Lát) đang vận chuyển số lượng lớn ma túy qua địa phận bản Đỏ (xã Phú Thanh, H.Quan Hóa).



Nghi phạm Giàng A Lâu ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 6 bánh heroin, khoảng 30.000 viên hồng phiến, 1 kg ma túy đá, 1 kg ketamine, cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi vận chuyển ma túy trái phép.

Bước đầu, Giàng A Lâu khai với cơ quan chức năng là được một người chưa rõ danh tính thuê vận chuyển toàn bộ số ma túy trên ra Hà Nội tiêu thụ với giá là 50 triệu đồng.

Vụ án được được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ.