Bị bỏng nặng do điện thoại bất ngờ phát nổ, phòng tránh thế nào?

Hậu quả khó lường từ những thói quen xấu khi dùng điện thoại

Theo Báo Thanh Niên đưa tin vào ngày 11.3, một nam thanh niên 31 tuổi ở Nghệ An bị bỏng nặng nằm bất động bên đường, nghi do điện thoại hoặc pin dự phòng trong túi quần của người này phát nổ. Kiểm tra hiện trường, người thân phát hiện điện thoại của nam thanh niên để trong túi quần bị cháy hỏng, sạc pin dự phòng không còn.

Với nhiều người, điện thoại di động có lẽ là vật bất ly thân ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Vụ việc trên khiến không ít người cảm thấy sợ hãi và một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người về việc đảm bảo an toàn khi sử dụng điện thoại di động.

Khi đọc tin tức và biết đến sự việc nêu trên, Nguyễn Thanh Hậu, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM không khỏi bàng hoàng, lo lắng.

“Mình thấy lo lắng vì bản thân có nhiều thói quen không an toàn khi sử dụng điện thoại di động. Mình thường xuyên vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại. Có những lúc phải đi ra ngoài mà điện thoại hết pin thì mình cũng bỏ điện thoại đang cắm sạc dự phòng vào túi xách hoặc túi áo khoác. Tuy cảm thấy sợ khi biết nhiều người đã bị bỏng nặng, thậm chí là tử vong do cháy, nổ điện thoại, nhưng mình vẫn chưa thể từ bỏ được những thói quen ấy”, Hậu cho biết.

Nhiều người trẻ có thói quen vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Tương tự cũng ý thức được những nguy hiểm tiềm ẩn có thể xảy ra khi sử dụng điện thoại di động không an toàn, nhưng Nguyễn Văn Tuấn, ngụ tại khu B, ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM luôn có thói quen vừa sạc pin điện thoại vừa chơi game hay gọi điện, lướt mạng xã hội.

Tuấn chia sẻ: “Đang chơi game mà điện thoại hết pin giữa chừng nên mình vừa cắm sạc vừa chơi. Nhiều khi máy nóng hừng hực nhưng mình vẫn cố chấp ráng chơi hết trận. Biết là làm như vậy có thể sẽ nguy hiểm nhưng lúc đó lại chẳng nghĩ sâu xa đến hậu quả có thể xảy ra”.

Những lưu ý an toàn để phòng tránh cháy, nổ

Chia sẻ về vấn đề này, thạc sĩ Nguyễn Phương Quang, giảng viên Khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho biết các loại pin điện thoại hay pin sạc dự phòng thường được đóng gói như pháo nổ nên nếu sử dụng không đúng cách, rất dễ phát nổ và gây tai nạn.

Cần lưu ý khi sử dụng điện thoại di động, pin dự phòng để đảm bảo an toàn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Do đó, để phòng tránh cháy nổ, thạc sĩ Phương Quang chỉ ra những lưu ý sau: “Thứ nhất, phải sử dụng bộ sạc điện thoại chính hãng, được cung cấp bởi nhà sản xuất thiết bị hoặc các bộ sạc đã được chứng nhận an toàn. Không nên dùng các bộ sạc không rõ nguồn gốc. Thứ hai, không nên vừa sạc vừa sử dụng điện thoại để chơi game, hay quay phim vì sẽ làm pin nóng lên rất nhanh, dễ phát nổ. Thứ ba, nên sạc điện thoại ở nơi thoáng mát vì khi gặp nhiệt độ cao, pin có thể nhanh chóng bị chai hoặc phát nổ. Do đó, khi sạc, nên đặt thiết bị ở nơi có thông gió tốt, tránh nơi có nhiệt độ cao. Nên tháo rời ốp lưng điện thoại khi sạc pin. Một lỗi người sử dụng hay mắc là sạc điện thoại nhưng không giải nhiệt tốt cho pin như: sạc để trong túi quần, túi áo hay để trên chăn, gối. Thứ tư, không sạc pin khi thiết bị đang ướt vì nước có thể gây chạm mạch, tạo nhiệt và làm pin dễ bị phát nổ”.

Không nên bỏ điện thoại đang sạc pin trên chăn, gối... ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Thạc sĩ Phương Quang cũng lưu ý rằng, nếu thấy dấu hiệu pin bị phồng hoặc có hiện tượng khác thường, hãy ngừng sử dụng ngay. Bởi vì cấu tạo của pin rất giống một viên pháo nổ, có thể cháy, nổ bất kỳ lúc nào. “Thường xuyên kiểm tra bề ngoài của pin sẽ giúp nhanh chóng phát hiện các hiện tượng bất thường để hạn chế nguy cơ cháy, nổ. Khi sạc nếu có mùi bất thường hay pin bị phồng lên thì cũng nên ngừng sử dụng và đem nó đến trạm bảo hành cho người có chuyên môn xử lý”, thạc sĩ Phương Quang cho hay.

Ngoài ra, theo thạc sĩ Phương Quang, người sử dụng cũng cần tránh để thiết bị điện thoại hay pin dự phòng bị va đập mạnh vì điều này có thể làm hỏng pin và gây nguy cơ cháy, nổ.