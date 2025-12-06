Bị buộc tội ngộ sát sau khi bỏ mặc bạn gái chết rét trên núi tuyết

Theo Đài NDTV đưa tin ngày 5.12, người đàn ông nói trên là một nhà leo núi giàu kinh nghiệm đến từ thành phố Salzburg (Áo). Các điều tra viên cho biết người này cùng bạn gái 33 tuổi thực hiện chuyến leo núi Grossglockner, ngọn núi cao nhất nước Áo, với độ cao hơn 3.700 m.

Tuy nhiên, cả hai khởi hành trễ hơn dự kiến, không mang thiết bị khẩn cấp đúng tiêu chuẩn và cô bạn gái cũng không có đồ bảo hộ phù hợp với địa hình nguy hiểm.

Ngọn núi Grossglockner ở Áo ẢNH: AFP

Vụ việc xảy ra vào ngày 19.1 và được truyền thông đưa tin gần đây, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất quá trình điều tra. Giới chức cho biết người đàn ông đã phớt lờ các cảnh báo thời tiết, bất chấp để leo núi trong khi cô bạn gái không có kinh nghiệm. Cả hai đã gặp những cơn gió mạnh 74 km/giờ và nhiệt độ xuống đến -8 độ C.

Ông cũng bị nhỡ các cuộc gọi từ lực lượng cứu hộ, bị cho là đã để điện thoại chế độ im lặng. Ông cũng không gọi ngay cho lực lượng cứu hộ vào tối 18.1, khi cả hai đang mắc kẹt. Mãi đến 3 giờ 30 ngày 19.1 ông mới thực hiện cuộc gọi cầu cứu đầu tiên, thế nhưng gió lớn khiến cứu hộ không thể lập tức điều trực thăng. Khi lực lượng cứu hộ phát hiện cô gái vào lúc 10 giờ cùng ngày thì nạn nhân đã tử vong ở cách đỉnh núi khoảng 50 m.

Theo các điều tra viên, khi bị cáo để bạn gái lại và đi tìm sự hỗ trợ, ông không đưa bạn gái mình thiết bị bảo hộ phù hợp hay đưa cô ấy đến nơi an toàn để trú ẩn.

Bị cáo bị buộc tội ngộ sát do bất cẩn nghiêm trọng và có thể chịu án tù lên đến 3 năm. Luật sư biện hộ cho bị cáo nói rằng thân chủ "rất tiếc về những gì đã xảy ra". Dù vậy, vị luật sư cho rằng đây là một tai nạn thương tâm, thay vì tội ngộ sát do bất cẩn.