Bị can giết người trốn truy nã đặc biệt ra đầu thú

Thanh Duy
28/03/2026 14:22 GMT+7

Sau nhiều tháng trốn truy nã đặc biệt, bị can Trần Quốc Tuấn vừa đến Công an xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ đầu thú về hành vi giết người.

Ngày 28.3, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết Công an xã Thạnh An vừa tiếp nhận bị can Trần Quốc Tuấn (40 tuổi, ở ấp Bờ Bao, xã Thạnh An), là người đang bị truy nã đặc biệt.

Trước đó, 11.7.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Quốc Tuấn về hành vi giết người. Bởi sau khi gây án, Tuấn đã bỏ trốn qua nhiều địa phương khác nhau và không khai báo lưu trú, nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, gây nhiều khó khăn cho công tác truy bắt.

Bị can giết người trốn truy nã đặc biệt ra đầu thú - Ảnh 1.

Trần Quốc Tuấn bị truy nã đặc biệt về hành vi giết người, hiện đã ra đầu thú

ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Nắm bắt sự việc, Công an xã Thạnh An đã bám sát địa bàn, theo dõi sát sao các mối quan hệ liên quan đến Trần Quốc Tuấn. Các chiến sĩ đã trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền và giải thích rõ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước cho gia đình bị can này.

Qua sự kiên trì thuyết phục của lực lượng công an, Trần Quốc Tuấn đã nhận thức được sai lầm và tự nguyện đến trụ sở Công an xã Thạnh An đầu thú vào ngày 25.3.

Ngay sau khi tiếp nhận bị can, Công an xã Thạnh An đã lập biên bản và hoàn tất các thủ tục bàn giao Trần Quốc Tuấn cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để xử lý theo quy định của pháp luật.

