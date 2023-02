Bị công an kiểm tra, nghi can cho vay nặng lãi vào quán nhậu gọi bia uống

Ngày 25.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Huy Sỹ (30 tuổi) và Đoàn Thế Thăng (27 tuổi, cùng ngụ Thanh Hóa) đề điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Trước đó, tối 13.2, Tổ công tác 161 Công an Đồng Nai tuần tra trên đường Đồng Nai thì phát hiện Sỹ, Thăng, Lê Tuấn Anh cùng 2 thanh niên khác đi trên 2 xe máy không đội nón bảo hiểm và di chuyển với tốc độ cao. Lực lượng Tổ công tác 161 đã đuổi theo để kiểm tra hành chính.

Lúc này, nhóm này chống đối, không chấp hành và đẩy xe vào một bán nhậu bên đường thuộc P.Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) gọi bia ra uống; đồng thời yêu cầu Tổ công tác 161 cho xem hình ảnh vi phạm mới cho kiểm tra hành chính. Chưa dừng lại, các nghi can còn quay phim kích động.

Tổ công tác 161 liền huy động thêm lực lượng đến hỗ trợ, các nghi can thấy vậy mới chịu hợp tác. Qua kiểm tra, các nghi can không xuất trình được giấy đăng ký 2 xe máy nên Tổ công tác 161 đưa người và phương tiện về Công an P.Tân Hiệp để tiếp tục xác minh.

Tại đây, qua làm việc và kiểm tra điện thoại, lực lượng công an phát hiện các nghi can này có dấu hiệu của hoạt động cho vay lặng lãi nên lập hồ sơ bàn giao cho Công an TP.Biên Hòa điều tra theo thẩm quyền.

Theo Công an TP.Biên Hòa, bước đầu xác định Nguyễn Huy Sỹ hoạt động cho vay nặng lãi từ tháng 7.2021, bằng hình thức vay trả góp theo ngày với lãi suất 42%/ tháng. Tại thời điểm bị bắt Sỹ đã cho hơn 50 người vay với tổng số tiền 175 triệu đồng, thu lợi bất chính 57 triệu đồng.

Đoàn Thế Thăng cũng cho vay nặng lãi với hình thức tương tự, lãi suất từ 33 - 40%/tháng. Thời điểm bị bắt, Thăng đã cho 15 người vay tổng cộng 240 triệu đồng, thu lợi bất chính 59 triệu đồng.

Công an TP.Biên Hòa cũng xác định Lê Tuấn Anh có hoạt động cho vay nặng lãi nhưng địa bàn hoạt động ở H.Đức Trọng (Lâm Đồng) nên đã chuyển hồ sơ cho nơi khác xử lý. Hai thanh niên còn lại không liên quan đã được cho về trước đó.