Bị đau chân, ông Lê Thanh Thản ngồi xe sang đến sát cửa an ninh trước giờ hầu tòa

Ông Lê Thanh Thản đến tòa bằng chiếc MPV hạng sang Lexus LM, sẽ bị xét xử trong 13 ngày, liên quan đến cáo buộc 'lừa bán' 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ.