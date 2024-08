Bị FIFA 'cấm cửa', đội tuyển Nga khổ sở thế nào trước khi gặp chủ nhà Việt Nam?

Sạch bóng

Ngày 12.10.2023, một ngày chớm đông ở Moscow. Tại sảnh chờ sân bay Sheremetyevo, ba người phụ nữ mặc đồ truyền thống của Nga cùng với một người đàn ông chơi đàn accordion đã chờ sẵn ở sảnh đến, để chào đón đội tuyển Cameroon đến Nga đá giao hữu.

Khi đội tuyển Cameroon có mặt ở sân bay, trước mặt thầy trò HLV Rigobert Song là tấm băng rôn "Chào mừng đến với nước Nga".

"Mọi thứ được thể hiện như thể bóng đá Nga chưa từng có biến động nào. Tuy nhiên, kể từ tháng 3.2022, mọi thứ không thể trở lại bình thường được nữa", truyền thông quốc tế đánh giá.

Đội tuyển Nga bị gạch tên khỏi World Cup và EURO trong 2 năm qua AFP

Những biến động ngoài khuôn khổ thể thao đã khiến bóng đá Nga thay đổi mãi mãi. Suốt 2 năm qua, "Gấu Nga" bị xóa tên khỏi mọi sân chơi quan trọng. Từ World Cup, EURO đến tất cả các giải trẻ bóng đá nam và nữ, cái tên Nga không còn hiện diện. Trận đấu chính thức gần nhất của Nga là vào ngày 14.11.2021, khi Artem Dzyuba cùng đồng đội thua Croatia 0-1 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Nga làm gì suốt 2 năm qua? Truyền thông thế giới dùng từ "đóng băng" hay "ngủ đông" để nói về nỗi buồn của bóng đá xứ bạch dương. Đội tuyển Nga vẫn duy trì hoạt động bằng cách đá giao hữu.

Dù vậy, 13 trận giao hữu trải đều 2 năm qua trước những đối thủ yếu từ châu Á (Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Qatar, Iraq), châu Phi (Kenya, Cameroon, Ai Cập) hay châu Mỹ (Cuba) hoàn toàn không phù hợp với đẳng cấp của bóng đá Nga. Chuỗi 6 trận bất bại chỉ mang ý nghĩa tham khảo. Một đội tuyển từ vào tới bán kết EURO 2008 và World Cup 2018, chìm trong khó khăn.

"Đội tuyển Nga đang có chiều hướng bị lãng quên", tờ The New York Times nhận định. Đến tháng 10.2023, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) mới gỡ lệnh cấm cho U.17 Nga, nhưng đội trẻ xứ bạch dương cũng không kịp dự U.17 World Cup 2023 do không tham gia ngay từ vòng loại.

Hy vọng trở lại





Trận giao hữu với Cameroon (áo xanh) đánh dấu khoảnh khắc lịch sử khi đội tuyển Nga được chơi trên sân nhà sau gần 2 năm AFP

Cầu thủ Nga cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh cấm của FIFA. Dù vậy, đây vẫn là đội bóng đẳng cấp cao. Đầu năm 2024, khi FIFA cho phép đội tuyển Nga đá giao hữu (trong giới hạn cho phép), thầy trò HLV Valery Karpin đã thắng cả Serbia và Belarus với cùng tỷ số 4-0. Thể hình, thể lực, tư duy chiến thuật và kỹ thuật của cầu thủ Nga vẫn vượt trội mặt bằng các đội hạng hai, hạng ba châu Á, trong đó có Việt Nam và Thái Lan.

Với đội tuyển Việt Nam, cuộc so tài với đối thủ như Nga là thời cơ không phải lúc nào cũng đến. Lần gần nhất Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội chạm trán một đội tuyển ngoài châu Á đã diễn ra từ năm 2019, khi chạm trán Curacao ở chung kết King's Cup 2019. Đội tuyển Việt Nam hòa 1-1 trong thời gian chính thức và thua trên chấm luân lưu.

Trận giao hữu với Nga là "thuốc thử" vượt tầm, nhưng rất giá trị để HLV Kim Sang-sik cùng học trò tích lũy kinh nghiệm cho AFF Cup 2024.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển Nga vào ngày 5.9, sau đó đối đầu Thái Lan vào ngày 10.9. Xen giữa là trận đấu giữa Nga và Thái Lan vào ngày 7.9. Cả ba trận đấu trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế LPBank Cup 2024 đều diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình ở khung 20 giờ, được truyền hình trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play.