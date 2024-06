Bi hài CĐV Anh ngủ quên ở SVĐ đến 4 giờ sáng, thức dậy trong hoang mang vì…

Khoảng 4 giờ sáng tại Đức, một CĐV Anh vẫn còn mặc bộ đồ đội tuyển Anh chia sẻ thước phim vui nhộn, nhận được nhiều sự quan tâm. Người này cho biết mình vừa thức dậy, đang ở trong sân Veltins-Arena - nơi chứng kiến trận thắng tối thiểu của đội tuyển Anh ở EURO 2024 trước Serbia (17.6).



CĐV này run rẩy vì tìm kiếm xung quanh chẳng có một bóng người. Hàng chục nghìn CĐV đã ra về còn lực lượng an ninh, quản lý sân cũng không có mặt. Trong khi đó, các cửa của sân Veltins-Arena cũng bị đóng chặt, không một lối ra. Sau khi đăng tải đoạn video và than vãn, trả lời nhiều bình luận rồi người này lại…ngủ tiếp.

Hàng triệu lượt tương tác nhanh chóng xuất hiện. CĐV đội tuyển Anh hoang mang, không biết vì sao anh ta lại bị kẹt lại ở sân Veltins-Arena mặc cho cảnh sát Đức đã tăng cường an ninh. Nói trước ống kính khi lia quanh SVĐ Veltins-Arena trống rỗng, người đàn ông nói: "Tôi vừa thức dậy, cũng chẳng biết phải giải quyết như thế nào. Tôi đang run rẩy trên sân của Schalke. Chẳng có ai ở đây cả, thật kinh hoàng”.

Người đàn ông thức dậy trong hoang mang ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cả SVĐ không một bóng người ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tờ The Guardian thông tin: “Nhiệt độ giảm xuống khoảng 14 độ C vào đầu giờ sáng thứ hai - 17.6. CĐV phàn nàn về cái lạnh mà anh ấy phải trải qua khi mặc áo hoodie. Một SVĐ có sức chứa 62.000 chỗ không có người quản lý hay nhân viên, nhưng ngạc nhiên là đèn pha vẫn sáng".

Dưới bài đăng, nhiều CĐV đội tuyển Anh bắt đầu an ủi người đàn ông. Tài khoản Calvin Addison viết: “Làm thế nào mà an ninh lại bỏ rơi anh vậy? Thật không thể tin được. Hàng nghìn cảnh sát có mặt, hàng chục nghìn CĐV đến xem trận đấu mà chẳng ai để ý anh hay sao? Đừng hoang mang nhé, tôi nghĩ bạn nên ngủ tiếp và đợi trời sáng. Có lẽ lực lượng an ninh của sân sẽ nhanh chóng đến, bạn sẽ được ra ngoài thôi”.

Trong khi đó, tài Ducan lại đặt nghi vấn về tính xác thực của video vì nó quá khó tin: “4 giờ sáng đèn pha SVĐ vẫn sáng đèn, thật đáng nghi ngờ. Nhưng tôi nghĩ anh ngủ quên vì bản thân đã uống quá nhiều bia đấy! Nước Đức nổi tiếng với sự cuồng nhiệt, bia và các thức ăn ngon. Vào SVĐ cổ vũ đội bóng mình yêu thích, việc uống bia và bị say là điều không thể tránh khỏi”.

Màn trình diễn ngày ra quân của đội tuyển Anh khiến nhiều CĐV thất vọng REUTERS

Và việc CĐV ngủ quên trong sân là điều dễ hiểu AFP

Tại nước Anh, đoạn video cũng nhanh chóng xuất hiện khắp các mặt báo. Nhiều trang như The Sun, The UK, Daily Mail,... lại đánh giá chính lối đá ru ngủ của đội tuyển Anh đã làm CĐV ngủ trong sân, quên cả việc phải ra về.

"Chưa bao giờ đội tuyển Anh với đội hình hơn tỉ bảng Anh, đạt độ chín của sự nghiệm lại thi đấu một trận nhàm chán đến vậy. Họ có bàn thắng sớm nhưng lại loay hoay tấn công ở sân đối thủ rồi bắt đầu co cụm phía sân nhà để phòng ngự. Gần 80 phút còn lại trận gặp đội tuyển Serbia, điều ấy đã diễn ra ở đội tuyển Anh. Có lẽ sự nhàm chán cũng vì thế mà khiến người đàn ông này ngủ gục tại SVĐ Veltins-Arena", tờ Mirror của Anh bình luận.